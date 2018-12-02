İstanbul Havalimanı mega aktarma merkezi olacak

Türkiye son dönemde gerçekleştirdiği ulaşım yatırımlarıyla, bölgesinde önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Bu yatırımların başında ise 29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı geliyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı’nın Türk havacılık sektörünün gelişiminde lokomotif görevi üstleneceğini belirterek, “Sunduğu kapasite ve slot imkanlarıyla mevcut darboğazı ortadan kaldırıp, mega bir aktarma merkezi olacak” dedi. Yeni havalimanının sektördeki oyunculara yeni bir soluk getireceğini belirten Aycı, Türkiye havacılığının hem nicelik hem de nitelik anlamda gelişeceğini ve ülkenin dünya üzerinde en önemli ticari havacılık merkezlerinden biri olacağını kaydetti. Aycı, Türkiye’nin yeni havalimanının etkisiyle 2023 itibarıyla 700 uçağa sahip olacağını ve yolcu sayısının 1,7 katına çıkacağını sözlerine ekledi.

1.5 MİLYON İSTİHDAM

Aycı ayrıca Türkiye’nin 2032’de yolcu sayısı bakımından dünyada 9. sıraya yükselmesinin beklendiğini belirterek, “İstanbul Havalimanı, Türkiye ekonomisi büyümesinin en önemli itici güçlerinden biri olacak. 2025 yılında Türkiye’ye, GSYİH’nın yüzde 4.9’una tekabül eden yaklaşık 73 milyar lira katma değer ile katkı sağlayacak” dedi. Yeni havalimanı ile birlikte yolcu sayısının yanı sıra kargo miktarında yükseliş yaşanacağının altını çizen Aycı, ilk etapta 2.5 milyon ton ve tüm etaplar tamamlandığında 5.5 milyon ton yıllık kargo kapasitesine sahip olacak havalimanının İstanbul’u dünyanın en büyük kargo şehrine dönüştüreceğini bildirdi. Aycı havalimanının an itibarıyla 36 bin kişiye istihdam sağladığını, kaydederek, “Tüm fazları devreye girdiğinde dolaylı olarak ise yaklaşık 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayacak” dedi.

HAYRAN KALDILAR

Türk Hava Yolları’nın kasım ayının başından itibaren İstanbul Havalimanından 3 iç hat ve 2 dış hatta promosyonlu ticari seferler başlattıklarını hatırlatan Aycı, “Bugüne kadar 36 binden fazla yolcu taşımış durumdayız. Tüm yolcularımız bu anıtsal projeye hayran kaldıklarını belirtip, memnuniyetlerini dile getiriyorlar” dedi.