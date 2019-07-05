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İstanbul Havalimanı'nda 74 saniyede bir sefer yapıldı

Tam kapasite kullanılmaya başlanan 6 Nisan'dan 1 Temmuz'a kadar olan dönemde İstanbul Havalimanı'ndan her 74 saniyede bir uçağın geliş veya gidiş yaptığı, uçak başına düşen yolcu ortalamasının 160 olduğu belirlendi.

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AA muhabirinin İGA verilerinden derlediği bilgiye göre, 29 Ekim'de ilk fazı törenle açılan, 6 Nisan'da sona eren büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmet vermeye başlanan İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı ve seferler bakımından çok hızlı ilerleme kaydedildiği istatistiklere de yansıdı.

Yaz dönemiyle iç ve dış hat yolcularının yoğun ilgi gösterdiği havalimanında, haziranda 37 bin 396 uçuş yapıldı.

Bu dönemde, toplam 5 milyon 983 bin 488 yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, bu hareketlilikle geçen yılın haziran ayında Atatürk Havalimanı'nda misafir edilen yolcu sayısını geride bıraktı.

Türkiye'nin "Zafer Anıtı" olarak ifade edilen İstanbul Havalimanı'nda, bu yılın haziranında misafir edilen yolcu sayısı, geçen yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı'nda ağırlanan yolcuyu geride bıraktı.

Geçen ay, İstanbul Havalimanı'nda ağırlanan yolcu sayısı, 2018'in aynı ayında Atatürk Havalimanı'nı kullananlara kıyasla yüzde 7,4 arttı.

- 86 GÜNDE 16 MİLYON YOLCU AĞIRLANDI

İstanbul Havalimanında, tüm seferlerde tam kapasiteye geçilen 6 Nisan'dan 1 Temmuz'a kadarki dönemde yolcu sayısı açısından rekor kırıldı.

Havalimanında, 86 günü kapsayan bu dönemde icra edilen tüm seferlerle toplam 15 milyon 988 bin 748 yolcu ağırlandı.

Bu dönemde 100 binden fazla uçuşun yapıldığı havalimanında dış hatta 11 milyon 946 bin 740, iç hatlarda ise 4 milyon 42 bin 8 yolcu seyahat etti.

Öte yandan İstanbul Havalimanı, 6 Nisan-1 Temmuz'da, aprona iniş-kalkış yapan uçakların zamana göre sıklığı açısından da yoğun dönemi başarıyla atlattı.

Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanında, söz konusu dönemde, 74 saniyede bir uçağın geliş veya gidiş yaptığı hesaplandı.

Yaklaşık 100 bin seferle, 15 milyon 988 bin 748 yolcunun seyahat ettiği havalimanında, bu dönemde uçak başına düşen yolcu sayısı ortalama 160 olarak hesaplandı.

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