İstanbul Havalimanı’nda akıllı teknoloji farkı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 29 Ekim’de resmi açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı’ndaki akıllı teknolojileri anlattı.
Dünyanın en büyük havalimanı için önemli altyapı yatırımlarının gerçekleştirildiğini ifade eden Turhan “İstanbul Havalimanı’nda yolculara en son teknoloji ürünü cihazlar ve uygulamalar sunarak, mükemmel bir havalimanı deneyimi yaşatılıyor. Havalimanı, nesnelerin internetinden akıllı dijital saatler veya sanal gerçeklik gözlükleri gibi giyilebilir teknolojilere kadar uzanan teknolojiyle donatıldı ve donatılmaya devam ediliyor” dedi.
BİNLERCE KARTLI SİSTEM
Turhan “77 milyon metrekarelik alanı izleyebilmek için kritik bölgelere konulan gelişmiş dev kameralarla görüntüleri bir araya getirip 300 metrekarelik odada sanal kule operasyonu yapıldı. Sanal kule ile havalimanı operasyon merkezi entegre edilecek. Bu da ülkemizdeki ilk uygulama olacak” dedi. Turhan, İGA Bilişim’in, İstanbul Havalimanı’na hizmet veren çeşitli kritik havacılık sistemlerinin entegrasyonunda ana sistem entegratörü olduğuna işaret ederek, bugüne kadar 3 ana data center kurulduğunu, 102 entegre sistem hazırlandığını aktardı. Turhan İstanbul Havalimanı’nda 467 sunucu, 3 bin 257 kartlı geçiş noktası, 3 bin 267 uçuş bilgi monitörü olduğunu söyledi.
OTOGARDAN HAVAİST HATTI
İstanbul Otobüs AŞ’nin yeni markası “Havaist”, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve Alibeyköy Cep Otogarı’ndan İstanbul Havalimanına yeni bir otobüs hattı kurdu.Böylece Havaist 31 Ekim’den bu yana tarifeli seferlerin yapıldığı İstanbul Havalimanı’ndaki hat sayısını 5’e yükseltecek. Devreye alınan yeni hat güzergahıyla birlikte 31 Aralık’a kadar toplam 25 lüks otobüsle haftada 50 sefer gerçekleştirilecek. 45 kilometrelik güzergahta üç araç görev yapacak. Bu hattı kullanan yolcular, 2 ay yüzde 50’li indirimli olarak 8 lira ödeyecek.
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