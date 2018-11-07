İstanbul Havalimanı’nda akıllı teknoloji farkı

Dünyanın en büyük havalimanı için önemli altyapı yatırımlarının gerçekleştirildiğini ifade eden Turhan “İstanbul Havalimanı’nda yolculara en son teknoloji ürünü cihazlar ve uygulamalar sunarak, mükemmel bir havalimanı deneyimi yaşatılıyor. Havalimanı, nesnelerin internetinden akıllı dijital saatler veya sanal gerçeklik gözlükleri gibi giyilebilir teknolojilere kadar uzanan teknolojiyle donatıldı ve donatılmaya devam ediliyor” dedi.

BİNLERCE KARTLI SİSTEM

Turhan “77 milyon metrekarelik alanı izleyebilmek için kritik bölgelere konulan gelişmiş dev kameralarla görüntüleri bir araya getirip 300 metrekarelik odada sanal kule operasyonu yapıldı. Sanal kule ile havalimanı operasyon merkezi entegre edilecek. Bu da ülkemizdeki ilk uygulama olacak” dedi. Turhan, İGA Bilişim’in, İstanbul Havalimanı’na hizmet veren çeşitli kritik havacılık sistemlerinin entegrasyonunda ana sistem entegratörü olduğuna işaret ederek, bugüne kadar 3 ana data center kurulduğunu, 102 entegre sistem hazırlandığını aktardı. Turhan İstanbul Havalimanı’nda 467 sunucu, 3 bin 257 kartlı geçiş noktası, 3 bin 267 uçuş bilgi monitörü olduğunu söyledi.