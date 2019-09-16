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İstanbul Havalimanı’nda harç pulu otomat uygulaması

İstanbul Havalimanı’na yolcuların yurt dışına çıkış işlemlerini kolaylaştıracak harç pulu otomatları konuldu.

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Havalimanı ve gümrüklerdeki bekleme sürelerini kısaltması amaçlanan otomatlarla yolculara birçok noktadan hızlı hizmet verilmesi sağlanacak. Yolcular, nakit ve kredi kartının yanı sıra temassız (NFC) ödeme sistemini destekleyen cep telefonlarıyla tek seferde en fazla 10 harç pulu alabilecek. 

DAHA YAYGINLAŞACAK 

Pilot uygulama kapsamında İstanbul Havalimanı’nda 10 otomatla başlayan hizmetin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda da verilmesi bekleniyor. Yolculardan Erdem Genç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, harç pulunu eskiden gişeden aldıklarını, otomattan pul almanın işleri çok  hızlandırdığını söyledi. Keyifli bir işlem yaptığını dile getiren Genç, “Havalimanında harç pulu için bazen kuyruk oluyordu. Şimdi herhalde 5-10 saniyede işler hallolabilecek” dedi. Projede yazılım mühendisi olarak çalışan Harun Gümüşdoğrayan ise otomatların Türkiye genelinde ilk kez uygulandığını belirtti.      

PULLAR BÜYÜDÜ 

Gümüşdoğrayan, veznede oluşan yoğunluğu önlemek ve işleri hızlandırmak adına bu projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, “Bu proje İstanbul Deftardarlığı ile yürütüldü. Gayet başarılı oldu. Uzun çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Kısmet olursa bütün havalimanlarında kullanılacak” diye konuştu.      

Standart kredi kartı boyutunda olan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün resmini taşıyan harç pulları, özel güvenlik ögelerine sahip olmasıyla biliniyor. Darphanede basılan tek kullanımlık pullar, yurt dışı çıkış esnasında pasaportla birlikte polise ibraz ediliyor. Pullar, görevli polis memuru tarafından  köşesinden yırtılarak iptal ediliyor. Yeni harç pulları, kaybolmaması ve cüzdanlardan da saklanması için öncekilerden daha büyük formda tasarlandı. 

SABİHA GÖKÇEN'DE 10 MiLYONLUK YAZ DÖNEMi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı yaz ayları boyunca 9 milyon 818 bin yolcu kullandı.Havalimanını 2019 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ayları döneminde 9 milyon 818 bin yolcu kullandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı’nı Haziran ayında 3 milyon 61 bin, Temmuz ayında 3 milyon 334 bin ve Ağustos ayında 3 milyon 422 bin yolcu kullandı. Aynı dönemde 62 bin 454 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Açıklamanın devamında, yaz aylarında dış hatlarda ki büyüme geçen yılın yaz aylarına göre yüzde 22 olarak gerçekleştiği ve 3 aylık dönemde dış hatlarda 4 milyon yolcu geçiş yaparken, iç hatlarda ise 5 milyon 819 bin yolcu geçiş yaptığı dile getirildi.  

 

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