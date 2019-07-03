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İstanbul Havalimanı’ndan 100 bininci uçuş

İstanbul Havalimanı'ndan 100 bininci uçuş yapıldı.

  • AA
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı, yolculuk deneyimini yüksek bir memnuniyete dönüştürme hedefine tüm hızıyla ilerliyor. 6 Nisan’dan bu yana tam kapasite ile hizmet sunmaya başlayan İstanbul Havalimanı, 6 Nisan- 1 Temmuz tarihleri arasında 100 bininci uçuşunu gerçekleştirerek yeni bir gurur yaşadı.

Türkiye'nin havacılıkta küresel ölçekteki en büyük projelerinden olan sadece İstanbul ya da Türkiye'yi değil, bölge ve dünya nezdinde de bir çekim noktası olma misyonunu taşıyan İstanbul Havalimanı, yolcu sayılarındaki artışla da göz dolduruyor. 1-30 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 5 milyon 983 bin 488 yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullanırken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısından yüzde 7,4 oranında daha yüksek.

İstanbul Havalimanı’nı tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan 2019’dan bugüne kadar iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere toplam 15 milyon 988 bin 748 yolcu kullanırken, bu yolcuların dağılımına bakıldığında uluslararası uçuşlarda 11 milyon 946 bin 740 yolcu, iç hatlarda ise 4 milyon 42 bin 8 yolcunun havalimanından uçtuğu görülüyor.

Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi ile yolcularını misafir eden dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.

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