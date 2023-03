İstanbul için yeni yerleşim yeri! 3 ilçe bu bölgeye taşınabilir

Ulusal Risk Kalkanı'nın ilk toplantısına katılan bilim insanları, konunun cumhurbaşkanlığı düzeyinde ele alınmasının önemine işaret ederek, "Deprem riskine ve zemine göre şehirleşmenin ve dönüşümün önemini vurguladıklarını, çalışmaların bu yönde olacağına yönelik bilgilendirme yapıldığını" belirttiler.

Türkiye 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. 11 ili ve yaklaşık 14 milyon insanı etkileyen depremler sonrası devletin tüm kurumları seferberlik halinde yaraları sarmak için harekete geçti. Yaşanan yıkıcı depremler önceden hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem, kuraklık ve sel gibi afetlere hazırlıklı olmak amacıyla Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin oluşturulacağını açıkladı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Ulusal Risk Kalkanı'nın ön toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, jeoloji, sismoloji, şehircilik, inşaat, mimarlık, sosyoloji gibi alanlarda uzman ve bilim insanları katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: "Toplantıya 10 jeofizik ve jeolog uzmanı katıldık. Bizler Türkiye deprem bölgesi olduğunu tüm illerin risk altında olduğunu dile getirdik. Acil önlemlerle hasarı aza indirmemiz gerektiğini söyledik. Bu illerde 4 katı geçmeyecek evlerin, köylere ise tek katlı köy evlerinin yapılacağı belirtildi. Ayrıca yapılacak evler düz alanlar yerine yüksek yerlere ve fay hatta geçmeyen yerlere inşa edilecek. İstanbul'da yeni yerleşim yerleri yapılacak."

"Esenler'de bulunan askeri alanda kentsel dönüşüme başlandı. Bu alana 3 ilçenin taşınabileceği belirtildi. Haliç'in güneyi ve Silivri'ye doğru kesimlerde zemin koşullarına uygun yerler yapılacak. Zemine göre çalışmaların başlandığı konuşuldu. Toplantıda sadece depremi konuşmadık, kuraklık da konuşuldu. Bu yazın daha sıcak geçeceği, barajlarda yüzde 17 su kaldığı ve kuraklığın daha artacağı da dile getirildi."

9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Nükhet Hotar: "Güvenli ve dayanıklı şehirler için aklın ve bilimin yolundan çıkılmamalı. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni son derece doğru bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Ülke olarak büyük acı yaşadığımız bu dönemde Cumhurbaşkanımızın kentlerin geleceğine ilişkin yapıcı ve kucaklayıcı açıklamaları; insan odaklı vizyonu son derece değerliydi. DEÜ'nün bölgeden topladığı verileri ve yaptıklarını paylaşma fırsatı da bulduk. Deprem bölgesinde inceleme yapan hocalarımız, deprem riski ve senaryoları üzerine değerlendirme yaptılar. Hem çözüm önerimizi paylaştık hem de afete dirençli şehirlerin ve yapıların inşa edilmesinde bilimden yararlanılması gerektiğini vurguladık."

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ali Koçak: "Sayın Cumhurbaşkanımız Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışması kapsamında deprem, sel, iklim değişikliği, yangınlar başta olmak üzere ülkemizde yaşanabilecek olası felaketler karşısında ayrı ayrı kurulların kurulması ve bu kurulların ilgili bakanlıklar ile eşgüdümlü çalışması yönünde bir irade gösterdi."

Jeolog Prof. Naci Görür: "Toplantıda, Türkiye'nin deprem konusunda yeni strateji geliştirmemizin mecburi olduğunu söyledim. Devlet, kendi insanının can güvenliğini sağlarsa vardır. Deprem bu ülkenin gerçeğidir ve her an her yerde olabilir. Depremde yıkılmayacağımız, dirençli alanlar olması gerekiyor. Bu da zor değil, oluşturabilir. Japonya, Çin, Şili, İtalya, Kaliforniya gibi yerlerde de deprem oluyor ancak, insanlar tesadüfen ölüyor. Böyle kentler oluşturulması gerekiyor. Depremden zarar görmeyecek zararı azaltıcı çalışmalar yapmamız lazım. Devletin iradesi ve yerel yönetimlerle birlikte halkı da içine alarak güvenli kentler oluşturmamız gerekiyor."

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı çağrıda bugüne kadar siyasetten 'depremde can güvenliğimizi talep etmediğimizi' söyledi. Depremin siyaset üstü bir konu olduğunun altını çizen Görür, "Sizin ve çocuklarınızın depremde can güvenliğini hedefleyen plan ve projesi olmayan hiçbir partiye oy vermeyin dedim. Şimdi sınav zamanı. Seçimlerde partilerin 'Deprem dirençli kentler' kuracağız vaadini verip vermeyeceklerini, bunun için ne kadar inançlı ve hazır olduklarını görmedikçe o partilere asla oy vermeyiniz. Bu kıstasa göre parti tercihinizi değiştiriniz" dedi.