İstanbul kruvaziyer turizminde yükseliyor

Dünya devi Celestyal Cruises İstanbul çıkışlı turlarına 3 yıl aradan sonra yeniden başladı. Sarayburnu Limanı’nda demir atan ve ağırlıklı ABD’li yolcuları taşıyan gemi kasım sonuna kadar 3 sefer daha yapacak. Gemide basın toplantısı düzenleyen Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Alnıtemiz “Türkiye’de kruvaziyer turizm tekrar yükselişe geçti” dedi. Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Alnıtemiz, Türkiye’ye gelen kruvaziyer gemilerinin sayısının 2015’te bin 456’ya kadar çıktığını, turist sayısının da 1.9 milyona ulaştığını bildirdi. Geçen yıl gelen gemi sayısının 247’ye, yolcu sayısının ise 213 bine kadar düştüğünü aktaran Alnıtemiz, 2019’da tablonun olumlu yönde ilerlediğini, eylül sonu itibarıyla 271 geminin Türkiye limanlarına uğradığını, uğrak mekanın ağırlıklı olarak Kuşadası olduğunu söyledi.

GALATAPORT’A GELECEK

Alnıtemiz, gelecek yıl için de İstanbul’u programlarına aldıklarını, Galataport İstanbul’a taşınacaklarını belirterek, operasyonlarının nisanda başlayacağını, nisan, mayıs ve ekim aylarında Crystal’ın tekrar İstanbul’a geleceğini anlattı. Alnıtemiz, Crystal’ın, çoğunluğu Amerikalı bin 200 yabancı yolcusuyla Sarayburnu’na demirlediğini belirterek “İstanbul Boğazı’nda bu gemileri tekrar görmek harika” dedi.

Türkiye, Akdeniz’in en iyi destinasyonu seçildi

ABD merkezli ve uluslararası kruvaziyer turizmindeki gelişmeleri takip eden önde gelen yayın kuruluşu Porthole Cruise Magazine, Akdeniz’deki en iyi kruvaziyer destinasyonu olarak Türkiye’yi seçti. Okuyucularının oyları ile 1998’den bu yana gemi, liman, kruvaziyer şirketi, destinasyon gibi kategorilerde sektörün en iyilerini belirleyen yayın, sonuçları Kasım/Aralık 2019 sayısında ve porthole.com web sitesinde yayınlandı. Kuşadası, Bodrum ve Antalya kruvaziyer limanlarını işleten Global Ports Holding (GPH) CEO’su Emre Sayın, “Türkiye kruvaziyer turizminin tekrardan yükselişe geçmesi için devletimiz ile birlikte ciddi efor sarf ettiğimiz bu dönemde Türkiye’nin en iyi kruvaziyer destinasyonu seçilmesi bizi çok sevindirdi ve daha da motive etti” dedi.