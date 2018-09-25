İstanbul trafiği yatırımlarla yüzde 17 azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdür Yardımcısı Mustafa Sünnetçi, yaptığı değerlendirmede, merkezi hükümetin gerçekleştirdiği mega projeler ve belediye tarafından hayata geçirilen akıllı ulaşım sistemleri sayesinde İstanbul’daki trafik yoğunluğunun azaldığını söyledi. Sünnetçi, “İstanbul’da 2013’te yüzde 62 olan trafik yoğunluğu yüzde 49’a düştü, en fazla trafik yoğunluğu olan şehirler sıralamasında 20 sıraya geriledi” dedi.

TAŞIT SAYISI ARTIYOR

İstanbul’da yıllık yüzde 1,65 nüfus ve yüzde 4,5 taşıt artışına rağmen trafik yoğunluğunun buna paralel artmadığını kaydeden Sünnetçi, “Özellikle TomTom firmasının hazırladığı raporda, İstanbul’da trafik yoğunluğunun yüzde 49’a indiği görülüyor. Aslında nüfus ve araç sayısındaki artış göz önünde bulundurulduğunda artış göstermesi gereken trafik, azalmış. Merkezi hükümetin yaptığı yatırımlar ile belediyemizin yaptığı yol, kavşak uygulamaları ve akıllı uygulamalar sayesinde İstanbul trafiğinin rahatladığını görmekteyiz” dedi.