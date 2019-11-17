İstanbul turizmine Galataport dopingi

Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, ilk geminin Nisan 2020’de yanaşacağı Galataport İstanbul’un, şehrin 20 bine kadar gerileyen kruvaziyer turist sayısını eski günlerinden daha ihtişamlı hale getirerek 1.5 milyona ulaştırmasının beklendiğini söyledi.

DEV YATIRIM

Galataport İstanbul’un, 1.7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirildiğini ve Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı vereceğini ifade eden Hışım, projenin önemli sayıda yerli ve yabancı turist çekeceğini vurguladı. Hışım, projenin yılda 7 milyonu yabancı olmak üzere 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağını belirterek, Galataport İstanbul’un kültürel ve sanatsal açıdan barındırdığı imkanlara işaret etti. Projenin şehrin simgelerinden olacağını vurgulayan Hışım, Galataport İstanbul’un açılması sonrası İstanbul ve Beyoğlu’nun kruvaziyer turizmdeki çehresinin tamamen değişeceğini söyledi.

BIR YILDA TOPARLANIR

Türkiye’de son yıllarda kruvaziyer turizmin tekrar canlandığını ifade eden Hışım, “Kruvaziyer turist sayısının bu yıl 20 binde kalacağı görülüyor. Eski günlerene tekrar yakalayacak” dedi.