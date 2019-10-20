İstanbul turizmine sıcak hava dopingi

Tarihi, kültürü ve gastronomisiyle turizm kenti olan İstanbul’da bu yıl sonbaharda mevsim normellerinin üzerinde hava sıcaklığının olması nedeniyle daha fazla turist kente geldi. Geçen yıl dünyanın en çok ziyaret edilen 8’inci şehri olan İstanbul’da tarihi yarımada çevresinde yabancı turist kafileleri esnafın ve konaklama sektörünün de yüzünü güldürdü. Bu kalabalığa okul gezileri ile yerli turistin de eklenmesiyle tarih yarımada da insan yoğunluğu dikkat çekerken, turistler hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı. İstanbul’da gezen turist kafileleri içinde kente aktarmalı uçmak için adım atan birçok yolcunun da olması da dikkat çekti. Çok sayıda yolcu havalimanında beklemek yerine İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezmeyi tercih etti. THY, İstanbul’da 20 saati aşan bağlantılı uçuşu olan transit yolcuları için ücretsiz konaklama hizmeti ‘stopover’ (duraklama) de veriyor. Uygulamada İstanbul’da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan THY’nin İstanbul aktarmalı transit yolcuları bilet alımlarında düzenlenen otel çeki ile İstanbul Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece, business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayabiliyor.