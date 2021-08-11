İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında inşa edilen SPK binasının yüzde 88'i tamamlandı

11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:57 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:57

İstanbul'un Ümraniye ilçe sınırları içinde yer alan ve Ataşehir ilçesine de sınır konumunda bulunan proje, dünyanın en önemli finans merkezleri olan Londra, New York, Singapur, Hong Kong, Zürih gibi merkezlerle yarışacak nitelikte... İstanbul'un öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel finans merkezi olacak olan bu dev proje toplam 3 milyon 200 bin metrekarelik bir alanda inşa ediliyor. Proje büyüklüğünün ise 3 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

Yapı & Yapı A.Ş.'nin son hızla yapımını devam ettirdiği, İstanbul'un bölgesel ve küresel bir finans merkezi olmasını hedefleyen, 200bin metrekare alan üzerine kurulan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (IUFM) projesi kapsamında inşa edilen SPK binası projesinin %85'i tamamlandı.

Yaklaşık 3,5 milyon metrekare inşaat alanına sahip olacak Finans Merkezi Projesi kapsamında inşa edilecek SPK Binası ve diğer projeler; günün 24 saati yaşayan bir kampüs olma özelliğinde olan ve 25 bin kişiye istihdam yaratacak dev ölçekteki Finans Merkezinin kalbi olacak.

YAPI & YAPI A.Ş. İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ ORKUN KOMUTEKİR: "GÜNDE 90 BİN KİŞİLİK SİRKÜLASYON"

IUFM projesinin; ülke ekonomisi için taşıdığı önemin yanında, ülkemiz ve İstanbul için son derece prestijli, saygınlık kazandıracak bir proje olacağının altını çizen Yapı & Yapı A.Ş. İş Geliştirme Direktörü Orkun Komutekir, projeyle ilgili olarak şunları söyledi:

"İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin en büyük paydaşlarından biri olarak 200bin metrekare inşaat alanına sahip 24 ve 19 katlı iki kule ve 7'şer katlı otopark ve 6 katlı podyum binamız içinde dizayn edeceğimiz A sınıfı ofis standartlarında 190 adet ofis, 23 adet işyeri ile İstanbul'un dünya standartlarında yüksek kalitede ofis ihtiyacını karşılamayı hedeflemekteyiz. 50 bin çalışan, 25 bin ziyaretçi ve 11 bin sakini ile günde 90 bine yakın insan sirkülasyonunun oluşacağı bölgede, iş ve alışveriş olanakları ile, kendi ekonomisini de yaratan bir yerleşime dönüşecek. Finans Merkezi Projesi hayata geçirildiğinde, ülkemizde yeni istihdam olanakları yaratılmasına ve ekonomik büyümeye büyük katkı sağlayacaktır. Şirketimizin gözbebeği olan projenin, ülkemize de çok önemli kaynaklar yaratacağı beklenmektedir."

FİNANS DÜNYASININ KALBİ IUFM'DE ATACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda IUFM SPK binasının yapımına devam ettiklerini belirten Orkun Komutekir, yaklaşık 3 milyar lira yatırım maliyetli bu dev projeyle, dünyada örnek gösterilecek bir finans merkezinin İstanbul'a ekleneceğini belirtti.

Komutekir, proje kapsamında 5 banka, SPK, BDDK ile konut ve alışveriş merkezlerinin yer alacağını aktararak, bu sayede bölgenin, iş ve iş dışı yaşamın aynı mekânda konsolide olduğu büyük bir ekonomik yaşam ve varlık alanı olacağını kaydetti. Komutekir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TAO Gayrimenkul, İŞ GYO gibi en önemli kurumların genel merkezlerinin de bu bölgede yer alacağını kaydetti.

IUFM'YE ULAŞIM KOLAYLIĞI

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, Anadolu yakasında doğuda Tem otoyolu, güneyde E5 bağlantı yolu olmak üzere iki ana arterin kesişim noktasında yer alan bir bölgede inşa edilmektedir. Genel olarak; konut, rekreasyon, sosyal donatı, kültür ve eğlence alanları ile çevrelenen bölgede konumlu IUFM projesinin tamamlanması ile, ofis, ticaret, kongre ve kültür merkezi, otel, konut, destek ve hizmet birimleri olarak tanımlanan cami, polis ve itfaiye merkezi gibi fonksiyonlar da bölgede yaratılmış olacak.

Tem otoyoluna 400 metre, Boğaziçi Köprüsü'ne 7,5 km, FSM Köprüsü'ne 10,5 km, , Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 20 km mesafede konumlanan projenin içerisinde ayrıca; Kadıköy-Kartal ile Üsküdar-Çekmeköy metro hatlarını birbirine bağlayan güzergâh üzerinde yer alıyor olması dolayısıyla, metro durakları da bulunacaktır. Devam eden altyapı ve çevre yolları düzenleme işleri de tamamlandığında, rahatlık ve konfor ile ulaşılabilecek bir mekân olacaktır.