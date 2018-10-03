İstanbul Yeni Havalimanı metrosunda Türkiye rekoru kırıldı

Gayrettepe-İstanbul Yeni havalimanı metro hattının yapımı devam ederken dünkü çalışmalar sonunda Türkiye'deki tüm zamanların rekoru kırıldı.
İhsaniye istasyonundan kazıya başlayan TBM aracı günlük 49,5 metre ilerleme hızı ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
(Airporthaber)
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