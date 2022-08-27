İstanbul'a yeni metro müjdesi... Bakan Karaismailoğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Şantiyesi'nde (Kağıthane İstasyonu) gençlerle bir araya gelerek test sürüşü gerçekleştirip basın açıklaması yaptı.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
* Hedefimiz kasımda havalimanına yolcuları taşımak.
* Yeni gelen zihniyetin inadı nedeniyle İstanbul metrolara kavuşamıyor. İnşallah kısa sürede akıllarını başlarına alırlar.
* Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken Türkiye havalimanlarında konfor yaşanıyor.