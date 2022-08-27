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Ekonomi

İstanbul'a yeni metro müjdesi... Bakan Karaismailoğlu tarih verdi

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı metrosuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Hedefimiz kasımda havalimanına yolcuları taşımak.' dedi.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:26 - Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Şantiyesi'nde (Kağıthane İstasyonu) gençlerle bir araya gelerek test sürüşü gerçekleştirip basın açıklaması yaptı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Hedefimiz kasımda havalimanına yolcuları taşımak.

* Yeni gelen zihniyetin inadı nedeniyle İstanbul metrolara kavuşamıyor. İnşallah kısa sürede akıllarını başlarına alırlar.

* Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken Türkiye havalimanlarında konfor yaşanıyor.

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