İstanbul'a yeni metro müjdesi... Bakan Karaismailoğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Şantiyesi'nde (Kağıthane İstasyonu) gençlerle bir araya gelerek test sürüşü gerçekleştirip basın açıklaması yaptı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Hedefimiz kasımda havalimanına yolcuları taşımak.

* Yeni gelen zihniyetin inadı nedeniyle İstanbul metrolara kavuşamıyor. İnşallah kısa sürede akıllarını başlarına alırlar.

* Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken Türkiye havalimanlarında konfor yaşanıyor.