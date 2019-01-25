İstanbul-Bursa-İzmir otobanın 29 Ekim'de tamamıyla açılıyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, yapımı devam eden İstanbul-Bursa-İzmir otobanının 29 Ekim tarihinde tamamıyla açılacağını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa'daki ulaşım yatırımlarının önemine dikkat çekerek, “İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun Gebze Bursa etabı tamamlandı. Bursa İzmir arasında çalışmalar planlandığı şekilde tüm hızılyla sürüyor. 2019 yılı içerisinde 29 Ekim tarihinde veya daha önceki bir tarihte tamamlanması gibi bir hedefimiz var. Bu yol da bitirildiğinde Bursa’nın İzmir ve İstanbul ile ulaşımı toparlanmış olacak. Sonrasında hızlı trenle Ankara istikametini de bitirdiğimizde Bursa bütün metropollere birkaç saat mesâfede olacak. Bursa’da en önemli yatırımlardan bir tanesi kolay ulaşım olmuş olacak. Yaparsa yine Ak Parti yapar. Diğerlerinin laf üretmesine bakmadan hizmet üretmeye önemli hizmetlerimizi ulaşım anlamında Bursa halkına sunmaya devam edeceğiz. Bu yatırımlar bittiğinde şehrin turizmi, sanayisi ve tarımına da en büyük destek sağlanmış olacak" diye konuştu.