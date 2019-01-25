14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2883
  • 5,9966
  • 218.108
  • 101.587
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İstanbul-Bursa-İzmir otobanın 29 Ekim'de tamamıyla açılıyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, yapımı devam eden İstanbul-Bursa-İzmir otobanının 29 Ekim tarihinde tamamıyla açılacağını söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, yapımı devam eden İstanbul-Bursa-İzmir otobanının 29 Ekim tarihinde tamamıyla açılacağını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa'daki ulaşım yatırımlarının önemine dikkat çekerek, “İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun Gebze Bursa etabı tamamlandı. Bursa İzmir arasında çalışmalar planlandığı şekilde tüm hızılyla sürüyor. 2019 yılı içerisinde 29 Ekim tarihinde veya daha önceki bir tarihte tamamlanması gibi bir hedefimiz var. Bu yol da bitirildiğinde Bursa’nın İzmir ve İstanbul ile ulaşımı toparlanmış olacak. Sonrasında hızlı trenle Ankara istikametini de bitirdiğimizde Bursa bütün metropollere birkaç saat mesâfede olacak. Bursa’da en önemli yatırımlardan bir tanesi kolay ulaşım olmuş olacak. Yaparsa yine Ak Parti yapar. Diğerlerinin laf üretmesine bakmadan hizmet üretmeye önemli hizmetlerimizi ulaşım anlamında Bursa halkına sunmaya devam edeceğiz. Bu yatırımlar bittiğinde şehrin turizmi, sanayisi ve tarımına da en büyük destek sağlanmış olacak" diye konuştu.

 

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya hazırlıklara başladı: Tarih bile verdiler

Rusya hazırlıklara başladı: Tarih bile verdiler

İran, İsrail'e 12 bin askerlik tatbikatla mesaj verdi

İran, İsrail'e 12 bin askerlik tatbikatla mesaj verdi

Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu

Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu

Camiyi bombaladıklarını itiraf ettiler

Camiyi bombaladıklarını itiraf ettiler

182 teröristin serbest bırakılması AB ülkesini karıştırdı

182 teröristin serbest bırakılması AB ülkesini karıştırdı

İnsansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez görüntülendi

İnsansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez görüntülendi

CHP’de İP çatlağı: Başkan adayı partiden istifa etti

CHP’de İP çatlağı: Başkan adayı partiden istifa etti

'Sıçan gibi kaçacak yer arıyorlar'

'Sıçan gibi kaçacak yer arıyorlar'
 

POPÜLER HABERLER

Adana Mutabakatı´nda ne var?

Adana Mutabakatı´nda ne var?

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA