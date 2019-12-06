İstanbul’da 1 milyar dolarlık iş buluşması

Türkiye’nin en büyük ekonomi organizasyonlarından İstanbul Ekonomi Zirvesi 10 ülkeden 500 iş insanının katılımıyla başladı. 3’üncüsü düzenlenen zirvede yerli ve yabancı iş adamları arasında 1 milyar dolar değerinde yatırım ve iş görüşmesi hedefleniyor. Zirvenin açılış töreninde konuşan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Türkiye ekonomisinin önemli bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, “İş dünyası olarak üzerimizdeki ölü toprağını silkeleme ve yeniden ayağa kalkma zamanı geldi. Ekonomide yaşanan durgunluğun yerini yeniden büyümeye bıraktığının işaretleri var. Bu zirve ile amacımız büyük bir ekonomik fırsat üklesi olan Türkiye’yi yabancı yatırımcılara tanıtmak ve iş dünyası arasında iş birliği imkanları hazırlamak” dedi.

‘İYİ KARNEMİZ VAR’

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu ise yenilenebilir enerji alanında devletin attığı adımların umut verici olduğunu, geleceğin parlak ve yatırım fırsatları sunan bir ülke olduğunu belirtti.

‘BİZİM İÇİN FIRSAT’

Panelde söz alan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Dünya ekonomisi ve ticaretinin büyüme hızının yavaşladığını belirttiği konuşmasında, Dünya ticaret ekseninin batıdan doğuya kaymaya başladığını ve Asya ülkelerinin hızlı bir ilerleme kaydettiğini aktardı. Turagay, “Türkiye 390 milyar dolarlık ticaret hacmi olan genç nüfuslu bir ülke. Bizde eksik olan yüksek teknolojiye yönelik üretim ve ihracat yapmak.Yeni dünya düzeni dünya için risk ama Türkiye için çok büyük fırsat” diye konuştu.

‘POZİTİFE DÖNDÜK’

Türkiye’nin kürsel alanda zayıflamasını isteyen güçlerin gezi parkı, 17-25 aralık, kobani, çukur olayları, 15 temmuz gibi senaryoları devreye koyduğunu ifade eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, “Türkiye için büyüme tahminlerini pozitife düzeltmeye başladı. Finansal oynaklık ve riskler alınan tedbirlerle sona erdi. Türkiye Yatırım yapılacak 33 ülke arasında yer alıyor” diye konuştu.