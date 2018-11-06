İstanbul’da 5 trilyon dolarlık zirve

300 civarında yabancı katılımcının beklendiği zirvede iş dünyası için yeni işbirliği fırsatları masaya yatırılacak.

BÜYÜK POTANSİYEL

28 ülkeden 3 milyon şirketi temsil eden CACCI’nin Başkan Yardımcılığını yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin uzak doğuya doğru kaydığına dikkat çekerek, iş dünyasını bu Zirveyi ve süreci takip etmeye çağırdı. Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi’nin, Türk iş dünyasını, Asya-Pasifik iş dünyasıyla buluşturacağını ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı sağlayacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “İktisadi gelişmeler, dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Uzak Asya’ya kaydığını gösteriyor. Pasifik yüzyılına girmiş bulunuyoruz. İş dünyasını zirveye çağırıyoruz” dedi.

28 ÜLKEDEN TEMSİLCİ VAR

Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI), 1966 yılında 10 ulusal ticaret odası temsilcisi ile Tayvan’da kurulmuş olan, iş dünyalarını bir araya getirerek Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümenin sağlanmasını amaçlayan bir kuruluş. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve dünya ekonomisinin yüzde 23’ünü kapsayan Asya-Pasifik Bölgesinin en büyük iş dünyası örgütü. 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketi temsil ediyor.