İstanbul'da aidatlar kira ile yarışıyor

REIDIN Şirketi’nin araştırmasına göre, İstanbul’da markalı projelerde 100 metrekarelik konutlara ödenen ortalama aylık aidat tutarı 362 lira olurken, bu rakam bazı projelerde 2 bin 100 liraya kadar çıkıyor. Gayrimenkul sektörü ile ilgili analitik bilgiler sunan REIDIN’in İstanbul’daki markalı konutlar için ödenen aidat tutarlarını konu alan araştırmasına göre, aidat tutarları projenin bulunduğu konum, sosyal alanlar ve benzeri gibi kriterlere göre değişiyor. İstanbul’da markalı konutlarda metrekare başına düşen ortalama aidat tutarı 3.62 lira olarak ölçülürken, bu rakam bazı projelerde 21 liraya kadar çıkıyor. Böylece bazı İstanbullular’ın 100 metrekarelik konut için aylık ödediği 2 bin 100 liralık aidat rakamı, şehirde görülen ortalama kira fiyatlarını da aşıyor.

EN DÜŞÜK 23 LİRA

Markalı konut projelerinde 100 metrekarelik konutlar için ödenen en düşük aidatlar ise 23 liraya kadar düşüyor. Araştırmaya göre, markalı projelerde 100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aidat tutarında en yüksek rakam 962 lira ile Şişli’de görülüyor. Şişli’yi bu alanda 921 lira ile Beşiktaş, 527 lira ile Kağıthane, 499 lira ile Üsküdar takip ediyor. Sarıyer’in 471 lira ile beşinci sırada yer aldığı araştırmada, Eyüp 450 lira ile altıncı, Bakırköy 445 lira ile yedinci, Kadıköy 432 lira ile sekizinci, Ataşehir 429 lira ile dokuzuncu, Beykoz 410 lira ile onuncu sırada yer alıyor. Markalı konutlarda 100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aidat tutarında en düşük rakam ise 131 lira ile Silivri’de bulunuyor. Silivri’yi bu alanda 194 lira ile Beylikdüzü, 205 lira ile Büyükçekmece, 214 lira ile Arnavutköy, 223 lira ile Esenyurt, 229 lira ile Esenler, 254 lira ile Avcılar izliyor. Sultanbeyli’de söz konusu özellikteki daireler için ortalama 259 lira ödenirken, bu alanda Gaziosmanpaşa 266 lira, Güngören ise 277 lira yer buluyor.