İstanbul'da Kalkınma Yolu zirvesi! Türkiye dahil dört ülkenin işbirliği en üst seviyeye çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kalkınma Yolu Projesi 1.Bakanlar Konseyi Toplantısı gerçekleşti. Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katarlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Abdulkadir, Kalkınma Yolu Projesi'nin Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltacağını belirterek proje ile birlikte, Irak'ta inşa edilen FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanacağını ifade etti.

"KALKINMA YOLU PROJESİ İLE İLGİLİ DÖRT ÜLKENİN İŞBİRLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK"

Proje çerçevesinde işbirliğinin daha da güçleneceğini belirten Bakan Uraloğu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 Nisan 2024 tarihinde Irak'a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olarak "Kalkınma Yolu hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı'nı" imzaladık Bu Mutabakat Zaptı ile dört ülke arasında Kalkınma Yolu Projesi çerçevesinde Bakanlar Konseyi'ni kurma kararı almıştık. Bugün de Türkiye olarak bu konseyin ilk toplantısına ev sahipliği yaptık. Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili dört ülkenin işbirliğini en üst seviyeye çıkaracak olan bu konsey vasıtası ile projeyi hep birlikte ve etraflıca değerlendirme imkanı bulduk. Türkiye ve Irak üzerinden kesintisiz ve hızlı bir şekilde yapılacak taşımacılığın tesis edilmesinin ulaştırma koridorlarına katkısını ele aldık. İlerleyen dönemde bu alandaki işbirliğimizin somut çıktılarını ortaya koymaya yönelik atılacak adımları da belirledik. Birlikte hareket etmek ve planlarımızı hızla hayata geçirmek adına konseyin faaliyetlerini önemsiyoruz. Ayrıca, ilk toplantımız olması sebebiyle, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında oluşturulan Bakanlar Konseyinin yönetim ve işleyiş mekanizmalarının belirlenmesi ve bu konuda gelecekteki yol haritasını ele aldık. Kalkınma Yolu Projesi kapsamında kurulan bu Konseyin bünyesindeki toplantılarımız önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Proje kapsamındaki iş birliğimizin daha da güçlenerek ilerleyeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı

"HEM BÖLGE COĞRAFYASI İÇİN HEM DE KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE"

Proje ile birlikte Asya ile Avrupa arasında seyahat süresinin azalacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi sadece bu dört ülke için değil hem bölge coğrafyası için hem de küresel tedarik zincirleri açısından çok önemli bir projedir. Ayrıca bu proje, sadece bir ulaştırma projesi değil, bölgenin refah ve istikrarını artıracak çok daha geniş kapsamlı bir proje olarak ön plana çıkmaktadır. "Kalkınma Yolu Projesi" ile Irak'ta inşa edilen FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltacağız. Faw Limanı'ndan yola çıkacak bir geminin Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa'ya ulaşması arasında geçecek olan süre ile Kalkınma yolu üzerinden aynı yükün Avrupa'ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlanacak" dedi.

"KALKINMA YOLU PROJESİ KATILIMCI BÜTÜN ÜLKELERİN KALKINMASINA VE GELİŞMESİNE DE KATKI SAĞLAYACAK"

Projenin global ticaret sistemine doğrudan katkı sağlayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bakın, Kovid-19 pandemisiyle küresel tedarik zincirlerinde başlayan dönüşümün devamında, 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında içinde bulunduğumuz bölgenin lojistik haritasındaki değişim sürecini de hızlandırdı. Yine, 2023 yılının Ekim ayında başlayan İsrail-Filistin savaşıyla birlikte, Kızıldeniz Bölgesi'nde yaşanan güvenlik krizi sonucunda Süveyş Kanalı'nda ticari gemi geçişleri sıkıntıya girdi. Bu güzergah küresel denizcilik şirketleri tarafından tercih edilmemeye başladı ve bunun yerine Ümit Burnu'na yöneldiler. Çin'den kalkıp Ümit Burnu'na dönen gemiler de 35 günde ulaştıkları Londra'ya yaklaşık 45 günde ulaşıyor. Burada da 10 günlük bir artış var ve bu yüzde 30 civarında maliyet artışı demek. Bir de burayı kullanan gemilerin sigorta maliyetleri de çok ciddi şekilde artmış durumda. Dolayısıyla biz mesela bugün Kalkınma Yolu Koridorunu bitirmiş olsaydık bu tür maliyetler de düşmüş olacaktı. Ayrıca Kalkınma Yolu sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı da olacak. Doğu batı yönündeki koridorları kuzey güney yönünde de bağlayacak. Böylece, global ticaret sistemine doğrudan katkı sağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi katılımcı bütün ülkelerin kalkınmasına ve gelişmesine de katkı sağlayacak. Tüm bu açılardan düşünüldüğünde, oluşturduğumuz Bakanlar Konseyinin son derece önemli bir misyon üstlendiği aşikardır" diye konuştu.