Canlı yayınlanacak... İstanbullu'nun gözü kura çekiminde

TOKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul’da talep toplanan 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Fatih Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 26-27 Haziran’da saat 10.00’da kura töreni düzenlenecek. 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kurası bugün, 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası Perşembe günü çekilecek.

CANLI YAYINLANACAK

Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25’i emeklilere, yüzde 10’u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5’i ise engellilere ayrıldı. Kuralar, 28 Haziran Cuma günü Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Silivri 685 konut kurası ile 1 Temmuz Pazartesi günü s Haldun Alağaş Spor Kompleksi’nde yapılacak. Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz Salı günü Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ailelerin merakla beklediği kura törenleri, TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.