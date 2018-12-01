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İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0,24 azaldı

İstanbul'da kasım ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,24 azaldı.

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İstanbul'da kasım ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,24 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0,18 arttı.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, kasımda bir önceki aya kıyasla giyim harcamalarında yüzde 0,42, gıda harcamalarında yüzde 0,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,03, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,02 artış kaydetti.

Aynı dönemde ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,52, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,88, konut harcamalarında yüzde 0,88 azalış izlenirken, diğer harcamalarda fiyat değişimi görülmedi.

Söz konusu dönemde, toptan fiyatlar, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,35, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,18 arttı. Madenler grubunda yüzde 7,59, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,79, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,49, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,33, mensucat grubunda ise yüzde 0,41 düşüş gözlendi.

(Bloomberg)

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