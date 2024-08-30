İstanbul'daki havalimanlarının 7 aydaki yolcu sayısı 70 milyona yaklaştı

Kovid-19 salgınının sona ermesinin ardından uçakla seyahat edenlerin sayısı hem dünyada hem de Türkiye'de artışını sürdürüyor. Yolcu rakamlarındaki yükselme bu yıl da devam ediyor. Ocak 2024'te başlayan artış 7 ay boyunca aralıksız sürdü.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu dönemde ağırlanan yolcu sayılarında geçen yıla göre önemli artışlar kaydedildi.

- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İÇ HAT YOLCUSU AZALDI, DIŞ HAT YOLCUSU ARTTI



AA muhabirinin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-temmuz döneminde 45 milyon 688 bin 593 yolcu kullandı. Bu yolculardan 9 milyon 924 bin 954'ü iç, 35 milyon 763 bin 639'u ise dış hatlardan seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde 10 milyon 300 bin 504'ü iç ve 32 milyon 745 bin 460'ı dış hatlardan olmak üzere toplam 43 milyon 45 bin 964 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda, 2023'e göre toplam 2 milyon 642 bin 629 artış olduğu hesaplandı.

Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda yüzde 4 azalma yaşanırken, dış hatlarda ise yüzde 9 artış görüldü. Bu havalimanında geçen yılın aynı dönemine göre toplam yolcu sayısının yüzde 6 arttığı belirlendi.

- SABİHA GÖKÇEN'DE HEM İÇ HEM DE DIŞ HAT YOLCUSU ARTTI



Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yılın 7 ayında iç hatlarda 11 milyon 340 bin 737, dış hatlarda ise 12 milyon 307 bin 842 yolcu uçtu. Toplamda 23 milyon 648 bin 579 yolcu bu havalimanını kullandı.

Geçen yılın 7 ayında 9 milyon 576 bin 22'si iç, 10 milyon 800 bin 68'i dış hatlarda olmak üzere toplam 20 milyon 376 bin 90 yolcu bu havalimanında misafir edilmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-temmuz döneminde misafir edilen yolcu sayısı, iç hatlarda 1 milyon 764 bin 715, dış hatlarda 1 milyon 507 bin 774 ve toplamda 3 milyon 272 bin 489 arttı.

Buna göre yolcu sayıları iç hatlarda yüzde 18, dış hatlarda yüzde 14, toplamda ise yüzde 16 artış gösterdi.

- TOPLAM YOLCU SAYILARI



İstanbul havalimanlarından bu yılın 7 ayında iç hatlarda 21 milyon 265 bin 691, dış hatlarda ise 48 milyon 71 bin 481 olmak üzere toplam 69 milyon 337 bin 172 kişi yolculuk yaptı.

Geçen yıl ocak-temmuzda 63 milyon 422 bin 54 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısının, bu senenin aynı dönemine göre 5 milyon 915 bin 118 kişi ve yüzde 9 artış gösterdiği hesaplandı.

- UÇUŞ SAYILARI DA ARTTI



Bu yılın 7 ayında yolcu sayılarına paralel olarak İstanbul havalimanlarındaki uçuşlar da arttı.

İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-temmuz döneminde iç hatlarda 68 bin 973, dış hatlarda 230 bin 689 sefer yapılırken, toplam uçuş sayısı 299 bin 662 olarak hesaplandı.

2023'ün 7 ayında toplam 289 bin 962 seferin yapıldığı havalimanında bu senenin aynı döneminde 9 bin 700 artış görüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşların yaklaşık yüzde 3 arttığı hesaplandı.

- SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR YÜZDE 7,5 ARTTI



Bu yılın 7 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplam 139 bin 226 sefer düzenlendi. Bu havalimanında iç hatta 64 bin 929, dış hatta ise 74 bin 297 uçuş yapıldı.

Geçen senenin aynı döneminde havalimanından toplam 129 bin 387 uçuş icra edilirken, sefer artışı 9 bin 839 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlara göre uçuşların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 arttığı belirlendi.

- ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SEFER ARTIŞI 1000'İ GEÇTİ



Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde iç hatlarda 9 bin 495, dış hatlarda 6 bin 529 ve toplamda ise 16 bin 24 sefer yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı'nda toplam 14 bin 943 uçuş yapılmıştı. Geçen yıla göre uçuşların 1081 arttığı hesaplandı.

İstanbul havalimanlarından bu yıl ocak-temmuzda 454 bin 912, geçen senenin aynı döneminde ise 434 bin 292 sefer yapıldığı istatistiklere yansıdı.

- UÇUŞ SAYISI YAKLAŞIK YÜZDE 5 ARTTI



Böylece bu yılın 7 ayındaki sefer sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre 20 bin 620 arttı. İcra edilen sefer sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artmış oldu.