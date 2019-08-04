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İstanbul-İzmir Otoyolu bugün açılıyor

İstanbul ile İzmir arasındaki karayolu yolculuk süresini 3.5 saate düşürecek otoyolun 192 kilometrelik mesafelik kesimi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak. Böylece Marmara Bölgesi, Batı Ege ve Batı Akdeniz aksı birbirine otoyol ile bağlanmış olacak.

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Önceki gün otoyolda incelemelerde bulanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projenin yapım çalışmalarının 2010’da başladığını hatırlatarak “2019 yılına geldik, tamamlanma aşamasındayız. Bugüne kadar projemizde bazı kesimler trafiğe açılmıştı, geçtiğimiz yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete açılmıştı. 183  kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi hizmete açacağız” diye konuştu. 

MALİYETİ 11 MİLYAR DOLAR 

Yap-İşlet-Devret finansman modeliyle inşa edilen İstanbul-İzmir Otoyolu, 426 km uzunluğunda. Kapsamında Osmangazi Köprüsü’nün de yer aldığı otoyol projesinin yatırım tutarı finansman maliyeti dâhil 11 milyar dolar. 384 km Otoyol ve 42 km Bağlantı Yolu olmak üzere toplam 426 km uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu güzergâhı, Anadolu Otoyolu üzerinde yer alan Gebze Köprülü Kavşağı’ndan Ankara istikametinde yaklaşık 2.5 km ileride yapılan Muallimköy Kavşağı ile başlayıp, Dilovası-Hersekburnu arasında inşa edilen Osmangazi Köprüsü ile İzmit Körfezini aşmakta ve Yalova-İzmit Devlet Yoluna Altınova Kavşağı ile bağlanıp, Devlet Yoluna paralel ilerliyor. 

YENİ YOL BATIYA İLERLİYOR

Orhangazi Kavşağı’ndan sonra Gemlik İlçesinin güneyinden devam eden güzergâh, Ovaakça mevkiinde Çağlayan kavşağında Bursa Çevre Otoyolu’na bağlanıyor. Proje güzergâhı, Bursa Batı Kavşağını takiben devam eden kesimlerde Uluabat Gölü’nün kuzeyini kat ederek Karacabey’den itibaren güney-batıya yönelmekte, Susurluk ve Balıkesir’in kuzeyinden Savaştepe’ye, devamında Soma-Akhisar-Saruhanlı-Turgutlu ilçeleri civarından geçerek İzmir-Ankara Devlet Yolu’na paralel ilerlemekte ve Karasuluk mevkiinde İzmir Çevre Yolu üzerindeki Otogar Kavşağı’nda son buluyor. 

 

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