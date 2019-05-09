19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1786
  • 6,933
  • 254.823
  • 90.458
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Erken rezervasyon avantajından faydalanmak isteyen ve paket tur satın alan İstanbullular arasından tur tarihleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileneceği 23 Haziran'a denk gelen çoğu tüketici oy vermek için tatillerini erteledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre göre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimin 23 Haziran'da yenilenmesi kararının ardından bu tarihe denk gelen tur sözleşmeleri bulunan tüketiciler seyahat acentelerine başvurdu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, YSK’nin İstanbul seçimlerinin 23 Haziran'da yenileneceğine dair açıklamasının ardından seyahat acenteleriyle yaptıkları görüşmelerde erken rezervasyon ile paket tur satın alan vatandaşların yüzde 90’a yakınından değişiklik ve iptal talebi geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Seyahatlerini tamamen iptal edenlerin sayısının düşük olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Genelde 23 Haziran’a denk gelen tarihlerde tatil alanlardan tarih değişikliği talebi alıyoruz. Bu konuda şu anda bize ulaşmış bir şikayet söz konusu değil. Paket tur alıp ve sorun yaşayanların Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine başvurmaları yeterlidir." diye konuştu.

Erken rezervasyon ile tatil paketi satın alanlara seyahat iptal sigortası yaptırmalarını önerdiklerini anımsatan Bağlıkaya, bu sigorta yapıldığı durumda tatilin başlamasından 3 gün öncesinde müşterilerin seyahati iptal edip paralarını tamamen iade alabildiğini ifade etti.

- PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ

Yürürlükteki Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği gereği paket tur sözleşmesine imza atan tüketiciler, turun başlamasından en az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödediği bedeli aynen geri alabiliyor.

Söz konusu tüketicilerin fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi gerekiyor.

Paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabiliyor. Bu durumlarda da sözleşme şartları geçerli oluyor.

Bu doğrultuda, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde oy kullanmak isteyen ancak daha önce erken rezervasyon ile 23 Haziran'da başlayan paket tur satın alan tüketicilerin sözleşmelerini feshetmesi için 15 günü bulunuyor. Ancak tur süresi 23 Haziran'dan önce başlamışsa bu süre daha da kısalıyor.

- UYUŞMAZLIKLARDA İKİ KURUM YETKİLİ

Ticaret Bakanlığınca söz konusu sözleşme fesihlerinde bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurum yetkili kılınıyor.

İllerde "ticaret il müdürlüğü", ilçelerde "kaymakamlık" bünyesinde oluşturulan "tüketici hakem heyetleri" ve illerde "tüketici mahkemeleri" uyuşmazlıkların çözümü için çalışıyor.

Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 8 bin 480 liranın (2019 yılı için) altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 8 bin 480 lira ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabiliyor.

AK Parti´den ´İstanbul seçimleri neden yenileniyor´ videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sosyal medyada rekor kırıyor! İşte o mesaj

Sosyal medyada rekor kırıyor! İşte o mesaj

İşe geç gelenler dikkat!

İşe geç gelenler dikkat!

Tekrar cezaevine gönderilmesine oy çokluğuyla karar verildi

Tekrar cezaevine gönderilmesine oy çokluğuyla karar verildi

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Emekli Tümamiralden çarpıcı ifade: Türkiye en etkili ülkelerden biri olacak

Emekli Tümamiralden çarpıcı ifade: Türkiye en etkili ülkelerden biri olacak

Venezuela’daki darbe girişimi sonrası gözaltına alındı

Venezuela’daki darbe girişimi sonrası gözaltına alındı

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan önemli karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan önemli karar

CHP’den ucuz hareketler

CHP’den ucuz hareketler
 

POPÜLER HABERLER

AK Parti´den ´İstanbul seçimleri neden yenileniyor´ videosu

AK Parti´den ´İstanbul seçimleri neden yenileniyor´ videosu

Televizyon tarihinde sorulmuş en saçma sorular

Televizyon tarihinde sorulmuş en saçma sorular

Sadece Çin'de karşınıza çıkabilecek 19 ilginç görüntü

Sadece Çin'de karşınıza çıkabilecek 19 ilginç görüntü

Ege'de nefes kesen anlar... Askerler tek tek indi

Ege'de nefes kesen anlar... Askerler tek tek indi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA