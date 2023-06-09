İstanbul'un ihracatında sanayi baş rolde

Sanayi ürünleri, Türkiye'nin ihracatında lokomotif görev üstlenen İstanbul'un, dış satımında önemli bir yere sahip.

İstanbul, sanayi şirketlerinin ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmasında ise kilit rolde.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artarak 21 milyar 651 milyon dolara yükseldi.

İstanbullu şirketlerin dış satımı, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 8 milyar 109 milyon dolara çıktı.

İstanbul'u, 1 milyar 437 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 435 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 299 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 63 milyon dolarla Ankara izledi.

Bu dönemde iller bazında ihracat artışında liderlik koltuğunu 667 milyon 106 bin dolarla İstanbul aldı. İstanbul'u, 288 milyon 599 bin dolarla Ankara, 256 milyon 929 bin dolarla İzmir, 256 milyon 869 bin dolarla Bursa, 148 milyon 313 bin dolarla Sakarya izledi.

Sakarya, mayıs ayında 501 milyon 403 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul'un bu dönemde gerçekleştirdiği 8 milyar 109 milyon dolarlık ihracatın 6 milyar 906 milyon dolarını sanayi sektörünün yaptığı dış satım oluşturdu.

İstanbul'un sanayi ihracatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 arttı. İstanbul'un sanayi ihracatı Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 44,8'ini oluşturdu.

-İstanbul'da en fazla ihracat yapan ilk 8 sektör sanayi grubunda yer alıyor

İstanbul'da en fazla ihracat yapan sektörler, 1 milyar 396 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 146 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 733 milyon 615 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 681 milyon 86 bin dolarla elektrik ve elektronik, 604 milyon 183 bin dolarla çelik, 579 milyon 77 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 412 milyon 143 bin dolarla mücevher, 353 milyon 272 bin dolarla tekstil ve hammaddeleri izledi.

-SANAYİ İHRACATINDA 14 İL 100 MİLYON DOLARI AŞTI



İstanbul'un ardından mayıs ayında en fazla sanayi ihracatını gerçekleştiren il 1 milyar 380 milyon dolarla Kocaeli oldu.

1 milyar 307 milyon dolarla Bursa üçüncü sırada yer alırken, İzmir 904 milyon 995 bin dolar, Ankara 712 milyon 414 bin dolar, Gaziantep 542 milyon 789 bin dolar, Sakarya 490 milyon 165 bin dolar, Manisa 394 milyon 169 bin dolar, Denizli 309 milyon 458 bin dolar, Kayseri 185 milyon 794 bin dolarlık sanayi ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Konya'dan 242 milyon 546 bin dolar, Adana'dan 173 milyon 873 bin dolar, Tekirdağ'dan 152 milyon 478 bin dolar, Hatay'dan 138 milyon 568 bin dolarlık sanayi ihracatı yapıldı.

İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler en fazla dış satımı 638 milyon 250 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Almanya'yı, 486 milyon 577 bin dolarla ABD, 401 milyon 190 bin dolarla Rusya Federasyonu, 397 milyon 102 bin dolarla Birleşik Krallık, 360 milyon 263 bin dolarla İtalya izledi.