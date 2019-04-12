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İşte 'Kıdem Tazminatı Fonu'nun ayrıntıları

Kıdem Tazminatı Fonu, takvime göre ilerlerse 2020 itibarıyla işe girenler için uygulanacak. 1 yıldan az çalışanlar da tazminat alabilecek, mevcut çalışanların ise tüm hakları korunacak. Akşam Gazetesi Yazarı Okan Güray Bülbül, merak edilen Kıdem Tazminatı Fonu’nun ayrıntılarını yazdı...

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İşte 5 soruda kıdem tazminatı fonunun ayrıntıları:
 
Önceki gün açıklanan reform paketinde, Kıdem Tazminatı Fonu’nun gerçekleştirileceği ve Bireysel Emeklilik Sistemi’yle (BES) ilgili yeni adımların atılacağı açıklandı. Söz konusu açıklama sonrası çalışma hayatının en hassas konularından biri olan kıdem tazminatı tekrar gündeme geldi. Kıdem tazminatı konusunda mevcut sistemin sorunlarını çözebilecek ve işçi-işveren-devlet sacayağındaki bütün tarafların mutabakatını sağlayacak bir düzenleme yapılması gerekiyor. 
 
1- Takvim ne şekilde işleyecek?
 
Kıdem tazminatı reformu için takvim yıl sonu olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca tüm paydaşların katılımı da programda vurgulanmış. Bu konuda daha önce kanun taslakları hazırlanmış ve bazı taslaklar sosyal taraflarla paylaşılmıştı. Hatta Çalışma Meclisi’nde de konu masaya yatırılmıştı. Ancak sosyal taraflar bir metin üzerinde mutabakata varamayınca konu rafa kalkmıştı. Özellikle işçi kesimi daha önce pek çok kez kıdem tazminatını ‘kırmızı çizgisi’ olarak ifade etmişti. Bu hassasiyetler de dikkate alınarak, geniş katılımlı ve şeffaf bir süreç yürütülerek reformun hayata geçirilmesi çok kritik.
 
2- Nasıl bir fon hayata geçmeli?
 
Mevcut sistemin sorunlarını aşacak bir yapı oluşturulmalı. Şu anda işçilerin en büyük endişesi kıdem tazminatını işverenden tahsil etmek. Bu endişelerin önüne geçilmesi gerekiyor. Bireysel hesaba dayalı, şeffaf bir fon yapısının kurulması çok önemli. Fonun elektronik altyapısı da sağlam kurulmalı ve işçiler fonda biriken parayı sürekli takip edebilmeliler. Fonun yönetiminin bağımsız olması, fondaki paraya devlet garantisi sağlanması da çok önemli.

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