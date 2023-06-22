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Ekonomi

İşte yeni ekonomi programının hedefi! 80 milyar dolarlık kaynak girişi bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesinden sonra yeni ekonomik program ve kadro hazırlıklarına hız verildi. Yeni ekonomi programının hedefinin sürecin sonunda “reel faizi sıfırlamak” olarak belirlendiği ifade ediliyor. Ayrıca uluslararası finans çevrelerine yapılacak tanıtımın da etkisiyle yerel seçime kadar 80 milyar dolarlık bir kaynak girişi bekleniyor.

Sabah22 Haziran 2023 Perşembe 07:34 - Güncelleme:
İşte yeni ekonomi programının hedefi! 80 milyar dolarlık kaynak girişi bekleniyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinden sonra yeni ekonomik program ve kadro hazırlıklarına hız verildi. Hazırlanan programın hedefi, sürecin sonunda "reel faizi sıfırlamak" olarak belirlendi. Atılacak adımlar sonucunda uluslararası finans çevrelerine yapılacak tanıtımın da etkisiyle yerel seçime kadar 80 milyar dolarlık bir kaynak girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre, ekonominin yeni yönetimi tarafından hazırlıkları devam eden program, yeni ekip ve ulaşılması öngörülen hedefler şöyle:

4 YARDIMCI GELİYOR

Şimşek, 4 bakan yardımcısının ismini belirledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu isimlere onay verdi. Bakan yardımcıları Şimşek'in daha önceki bakanlığı döneminde bürokraside birlikte çalıştığı isimlerden oluşuyor. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, başkan yardımcılıkları için alternatif isim arayışının da son aşamada olduğu belirtiliyor. Erkan'ın bazı adayları değerlendirdiği ve kısa süre içinde bir seçim yapacağı öğrenildi. Başkan Erkan, önümüzdeki günlerde hazırladıkları program, yol haritaları ve önlemlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı bir brifing verecek.

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KAMU BANKALARI DEVAM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen günlerde kamu bankalarının yöneticileri ile bir araya gelip brifing aldı. Şimşek'in, banka yöneticilerinin konulara hakimiyeti ile çözüm önerilerinden memnun kaldığı ve çalışmaya devam etmeyi düşündüğü bildirildi.

HEDEF '0' REEL FAİZ

Merkez Bankası'nın konumu yeni dönemde "oyun kurucu" olarak belirlendi ve adımların bu yönde atılacağı kaydedildi. İlk etapta, TL krediye erişimi rahatlatılması planlanıyor. Türkiye'nin ve küresel gelişmelerin güncel gereklerine göre hazırlanan programla Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın kademeli bir faiz artışı hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Erkan, programın esas hedefinin sürecin sonunda reel faizi sıfıra indirmek olduğunu kamuoyuna duyuracak.

6 AYDA İLK SONUÇLAR GÖRÜLECEK

ATILAN adımların 6 ay içinde ilk sonuçlarını vermesi, uluslararası finansal kuruluşların da yeni programa dair olumlu görüşler paylaşması, bu durumun da yabancı sermaye akışını hızlandırması öngörülüyor. Uluslararası sermaye akışının başlaması ile birlikte yerel seçime kadar 80 milyar dolarlık bir kaynağın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu sayede yatırım ve üretimin finansmanına soluk aldırılacak.

YILMAZ VE ŞİMŞEK BAE'YE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün gerçekleştirecekleri bir günlük çalışma ziyareti için dün akşam Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

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