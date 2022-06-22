İstihdam alanında gelişmeler bekleniyor

ManpowerGroup'tan yapılan açıklamada, 2022'nin üçüncü çeyreğine yönelik işverenlerin işe alım beklentilerini ölçmek için 40 ülke ve bölgede, 40 binden fazla işverenle gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, küresel işe alım iyimserliği Kovid 19 salgınının başlangıcından bu yana görülmeyen seviyelere geri döndü.

40 ülke içerisindeki 36 ülkede bulunan işverenler yıllık bazda daha güçlü işe alım beklentileri olduğunu aktardı. 3. çeyrek için Küresel NEO geçen yılın aynı dönemine göre 18 puan ve bir önceki çeyreğe göre 4 puan artış ile yüzde 33'e yükseldi.

Ankete katılan 1.027 Türk işveren ise ülkemizde 2022'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 13'lük bir NEO ile güçlü bir işe alım hızı öngörüyor.

Söz konusu NEO rakamı bir önceki çeyreğe göre 2 puan gerilese de 2021 yılının 3. çeyreğine kıyasla 5 puanlık bir artışı ifade ediyor.

Ankete göre, Türkiye'de yerel üretim ve ihracat önemini koruduğu için imalat sektöründeki işverenlerin istihdam beklentilerinin güçlü olduğu görülüyor.

Diğer yandan uçuşların yeniden başlaması nedeniyle Türkiye'nin otel ve restoran sektörü de güçleniyor. Bu durum da özellikle turizme dayalı küçük işletmeleri olumlu yönde etkiliyor.

Türkiye'deki 10 sektörden 9'unda işe alım yöneticileri önümüzdeki çeyrekte çalışanların sayısını artırmayı planlarken, 1 sektörde ise NEO düşüş gösteriyor.

Türkiye'nin en rekabetçi sektörü, istihdam görünümü 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana 12 yüzde puan ve 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana 28 yüzde puan artışla 35 puana ulaşan toptan ve perakende ticaret sektörü oldu.

Bu puan, 2011 yılından bu yana ölçülmeye başlanan toptan ve perakende ticaret sektöründe kaydedilen en yüksek NEO puanı olarak açıklandı.

Türkiye'deki 7 bölgenin 6'sındaki şirketler önümüzdeki çeyrekte çalışan sayısında artış beklerken 1 bölgede düşüş öngörüyor.

Türkiye'nin en rekabetçi bölgesi, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana 7 yüzde puan, 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana 26 yüzde puan yükselişle 37 NEO puana ulaşan Karadeniz bölgesi olurken, en az rekabetçi bölge ise şirketlerin eksi 15 Net Görünüm öngördüğü Doğu Anadolu oldu.

- "ARAŞTIRMAMIZ, OTEL VE RESTORAN SEKTÖRÜNDE İŞVERENLERİN İŞE ALIM NİYETLERİNİN OLDUKÇA OLUMLU OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye'deki işverenlerin işe alım beklentilerinin pozitif olduğunu görmenin umut verici olduğunu, bazı işverenlerin hala ücret enflasyonu ile mücadele ettiğini aktardı.

Narlı, şunları kaydetti:

"İşverenlerimizin ajandalarındaki bir diğer önemli konu maddesinin ise yaşam tarzlarını iyileştirmek amacıyla iş değiştirmek isteyen çalışanları tutundurmak ve bu konuda çalışmalar yapmak olduğunu gözlemliyoruz. Sahada, Ukrayna savaşının tedarik zincirini etkilemeye başladığını ve ekonomik görünümde daha fazla belirsizlik yarattığını görmeye de devam ediyoruz. Ancak hava yolu şirketlerinin uçuşlarını yeniden başlatması ile birlikte açılan turizm sezonunun ekonomiyi ve dolayısıyla istihdamı olumlu etkilemesini bekliyoruz.

Nitekim araştırmamız da otel ve restoran sektöründe işverenlerin işe alım niyetlerinin oldukça olumlu olduğunu gösteriyor. Bir önceki çeyreğe göre en fazla artış gösteren sektör ise 14 puanlık değişimle restoran ve oteller oldu. Bu sektördeki işe alım beklentilerindeki üç aylık artış, 40 ülkenin üç aylık artış ortalamasının 11 puan üzerinde ve küresel olarak onuncu sırada yer alıyor."