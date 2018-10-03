İSTKA’dan 2019’da 125 milyon TL destek

İstanbul’un ekonomik, sosyal ve kültürel alanda lider bir küresel kent olması için çalışan İstanbul İSTKA, bu amaçla sürdürdüğü çalışmalarına yenilerini ekliyor. İSTKA’nın yeni projelerini İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mevlüt Uysal ile yönetim kurulu üyeleri İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Hamza Akbulut anlattı.

KODLAMA EĞİTİMİ VAR

İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, ulusal ve yerel kaynakları bir araya getirerek ortak akıl ve bütüncül yaklaşımla sürdürdükleri çalışmalarla İstanbul’un kalkınmasına yön veren lider bir kuruma dönüştüklerini söyledi. İSTKA’nın kuruluşundan bu yana mali destek programları ve güdümlü projeler kapsamında 2010-2017 döneminde 569 milyon lira tutarındaki 684 projeye destek verdiğini ifade etti. Desteklenecek projeler arasında çocuklara yönelik kodlama eğitimi de var.