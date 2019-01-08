İşverenlerin çalışanlar adına ödediği işsizlik payı yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi
İşverenlerin çalışanlar adına ödediği işsizlik payı yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi
- DHA
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak itibari ile devreye giren yeni düzenlemeye açıklık getirdi. Bakan Selçuk, "Düzenlemeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10´dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak" dedi.
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