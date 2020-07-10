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Ekonomi

İşverenlerin yüzde 72'si 'evden çalışmadan' memnun

Rusya'da yapılan bir araştırmaya göre, işverenlerin yüzde 72'si pandemi sürecinde evden çalışanların iş kalitesinden memnun.

star.com.tr10 Temmuz 2020 Cuma 12:15 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 12:15
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Rusya'da Ekonomi Yüksekokulu Ulusal Araştırma Üniversitesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle evden çalışma konusundaki 'işveren memnuniyetini' araştırdı.

Yapılan araştırmada işverenlerin çoğu (yüzde 72) 'uzaktan' çalışanların iş kalitesinden memnun. Aynı zamanda işverenlerin yüzde 43'ü, ikamet ettiği yerden bağımsız olarak bir çalışanı işe alma olasılığına daha sıcak bakmaya başladı.

Araştırmaya göre, katılımcıların % 22'si, çalışanların motivasyonunda ve şirkete olan bağlılığının azalmasından korkmaktadır.

Binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmeyle yapılan araştırmada, bazı çalışanlar ise organize iş yeri eksikliği, dikkat dağınıklığına neden olan evcil hayvan, çocuklar gibi diğer etkenlerden şikayetçi. Ayrıca teknik sorunlar da bu şikayetlerden biri...

star.com.tr

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