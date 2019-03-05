İtalya’dan fındık oyunu

İtalyanlar kendi fındık üreticilerini ve fındıklarını korumak için Avrupa parlamentosuna sundukları bildiride Türkiye’den fındık alımının sınırlandırılmasını istediler. Bu istemlerine gerekçe olarak da, Türk fındığının yüksek oranda aflatoksin içerdiğini ve bu nedenle İtalya ve Avrupa’daki vatandaşların sağlığını korumak için Türkiye’den fındık alımının sınırlandırılmasını talep etti. Bu karar tasarısına sert tepki gösteren Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, algı operasyonlarında bulunduklarını söyledi.

SORUN ÇOK ÖNCE AŞILDI

Aflatoksin sorununun 2002 yılında gündeme geldiğini ve aşıldığını hatırlatan Sevinç, “Sorun 2002 yılında tam olarak aşılmıştı. Algı operasyonu var. AB fındık ithaline sorunsuz bir şekilde devam etmektedir” dedi.