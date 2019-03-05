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İtalya’dan fındık oyunu

İtalyan hükümetinde koalisyon ortağı Lega Partisi ve Avrupa Parlamentosu üyesi Mara Bizzotto, 15 Şubat’ta Avrupa Parlamentosu’na Türkiye’den fındık ithalinin sağlık açısından riskli olduğunu ifade eden bir karar tasarısı sundu.

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İtalyanlar kendi fındık üreticilerini ve fındıklarını korumak için Avrupa parlamentosuna sundukları bildiride Türkiye’den fındık alımının sınırlandırılmasını istediler. Bu istemlerine gerekçe olarak da, Türk fındığının yüksek oranda aflatoksin içerdiğini ve bu nedenle İtalya ve Avrupa’daki vatandaşların sağlığını korumak için Türkiye’den fındık alımının sınırlandırılmasını talep etti. Bu karar tasarısına sert tepki gösteren Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, algı operasyonlarında bulunduklarını söyledi.  

SORUN ÇOK ÖNCE AŞILDI

Aflatoksin sorununun 2002 yılında gündeme geldiğini ve aşıldığını hatırlatan Sevinç, “Sorun 2002 yılında tam olarak aşılmıştı. Algı operasyonu var. AB  fındık ithaline sorunsuz bir şekilde devam etmektedir” dedi. 

TÜRKİYE’SİZ OLMUYOR 

AB ülkelerinin yılda ortalama 650-700 bin ton kabuklu fındık üreten Türkiye’den yılda 400 bin ton kabuklu fındık ithal ettiğini belirten Sevinç, buna karşılık İtalya’nın yıllık ortalama rekoltesinin 100-120 bin ton kabuklu civarında olduğunu kaydederek, “Bu rakamlara bakıldığında AB ülkelerinin veya İtalya’nın Türkiye’den fındık ithal etmeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin mümkün olmayacağı da açıktır” diye konuştu. Sevinç, “Öyle bilinmelidir ki, Türkiye’nin fındık üretim ve ihracatındaki dünya liderliği başkalarının stratejik hamleleri ile değil, ancak kendimizin fındık üretim ve ihraç politikalarımızda yapacağımız ve yapmakta olduğumuz yanlışlar ile tehlikeye düşebilecektir” diye konuştu.

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