İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği tarafından bu sene ikincisi düzenlenen "İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri" gerçekleşen gala yemeği ile sahiplerini buldu.

Etkinlikte konuşan İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, bu tip organizasyonlarda benzer bakış açılara ve ilgilere sahip insanları bir araya getirerek iki ülke arasındaki ilişkiler geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, ortak bir çaba ile ilişkileri güçlendirmeye ve her iki tarafın da birbirini daha iyi anlamasını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin tüm açılardan mükemmel olduğunu ve uzun dönemli güçlü bir dostluk yaşandığını kaydeden Gaiani, "İki ülke arasında son derece sağlam ekonomik bağlar bulunuyor. İtalya Türkiye'deki en büyük ikinci sabit sermaye yatırımcısı iken, karşılıklı ticaret hacmimiz 20 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ekonomik alışverişin yanında kültürel ilişkilerde de gayet iyi bir noktadayız." ifadelerini kullandı.

Gaiani, gelinen nokta iyi olmasına karşın daha iyisinin de olabileceğini ve kendilerinin de bunun için çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Tüm çalışmalarımız ilişkilerin nasıl daha da geliştirilebileceği yönünde. Ben özellikle üçüncü ülkelerdeki iş birliği fırsatları ile ilgileniyorum. Burası kesinlikle geliştirebileceğimiz bir alan. Bizim hem Türkiye'de hem de İtalya'da uzun yıllara dayanan birlikte çalışma alışkanlığımız var. Bu tecrübeyi üçüncü ülkelere taşıyabiliriz. Biz bu doğrultuda çalışmalara devam edeceğiz."

- "Türkiye'den ayrılan Türkiye'nin gönül 'büyükelçisi' oluyor"

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Livio Manzini de sene içerisinde Türkiye-İtalya arasındaki ticari ilişkilerini en anlamlı şekilde geliştirmiş olanlara ve en fazla katkıda bulunanlara ödül verdiklerini söyledi.

Karşılıklı olarak yatırımları teşvik ettiklerini ve bağları kuvvetlendirmeye çalıştıklarını belirten Manzini, bunun gibi etkinlikleri yatırım açısından faydalı olacağını düşündükleri için yaptıklarını ifade etti.

Türkiye'ye gelen herkesin ayrıldıktan sonra Türkiye'nin gönül büyükelçiliğini yaptığını ve bunun çok önemli olduğunu vurgulayan Manzini, "Gelenler burada güçlü bir düzenin ve sağlam bir yasal altyapının olduğunu görüyorlar. Hatta birçok firma Türkiye'yi bölge üssü olarak görüyor. İtalya'dan bizimle temasa geçen ve Türkiye’de iş yapmak isteyen yatırımcılar var. " diye konuştu.

Manzini, iki ülkenin ekonomik altyapısına bakıldığında temelde KOBİ'lerin olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Başka ülkelerde büyük firmaların önemi farklı. Fakat İtalya da Türkiye de bir KOBİ ülkesi. KOBİ'lerin birbirleriyle temasa geçmesini ve beraber iş yapmaya çalışmasını çok önemsiyoruz. Çünkü çarpan etkisi var. Bir büyük firma başka bir büyük firmayla konuştuğunda etkisi ayrı, ama 100 KOBİ diğer 100 KOBİ ile konuştuğunda etkisi daha farklı oluyor. "

İki hafta önce Şişe Cam'ın İtalya'da açtığı fabrikaya İtalyan Başbakanı Giuseppe Conte'nin gitmesinin yatırımlara verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Manzini, Türkiye'ye yapılacak İtalyan yatırımlarının da artmasını beklediklerini kaydetti.

- Milli Piyango'ya 50 milyon euroluk yatırım

İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri töreninde Türk-İtalyan ticari ilişkilerine katkılarından ötürü Türk ortağı ile Milli Piyango ihalesini kazanan Sisal S.p.A. ve Güney İtalya'daki liman yatırımı nedeniyle Yılport Holding Inc. firmaları ödül aldı.

Aldığı ödülün ardından konuşan Sisal'ın Kurumsal İlişkiler Direktörü Giovanni Emilio Maggi, Milli Piyango ihalesini kazanarak Türkiye'ye girdikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

İtalya'da 70 yıldan bu yana şans oyunları işletmeciliği yaptıklarını ve Türkiye'nin İspanya ve Fas'ın ardından girdikleri dördüncü ülke olduğunu kaydeden Maggi, öncelikle teknolojiyi yenileyeceklerini ve 50 milyon euroluk yatırım yapacaklarını söyledi.