İtalyan devinden 150 milyonluk yatırım

Dünyaca ünlü İtalyan Ferrero şirketi, Manisa ve Ordu’daki yatırımlarına yenisini eklemeyi planlıyor. Nutella’nın üreticisi Ferroro’nun Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski, Türkiye’deki yatırımları her yıl artırdıklarını, 150 milyon TL’ye ulaşan yüksek bir yatırımı hedeflediklerini söyledi. Türk fındığının en büyük alıcı ve ihracatçısı konumunda bulunan Ferrero’nun 2018 yılında gerçekleştirdiği global ve yerel sosyal sorumluluk projelerini içeren 9’uncu Sürdürülebilirlik Raporu’nun açıklandığı programda konuşan Kaslowski, “Ferrero olarak Türkiye’ye inanıyor, güveniyoruz. Türkiye’yi uzun dönem stratejik ortağımız olarak görüyoruz ” dedi.

YÜZDE 80’İ TÜRKİYE’DEN

Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın Türkiye’de fındık tarımında yaptıkları çalışmaları hatırlatarak, 65 model bahçeleri bulunduğunu, 120 kişilik ekiple çalıştıklarını, şimdiye kadar 35 çiftçiye ulaştıklarını belirtti. Akın, “Model bahçelerde 80-100 kg civarında olan üretimin, kısa sürede 250 kilogramın, hatta daha da üzerine çıkabileceğini gösterdik” diye konuştu. Ferrero Çikolata Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu da, “İhracatımız artıyor. Ferrero ürünlerine talep, paralel bizim de üretimimiz artıyor. Türkiye’den aldığımız fındığı hem işleyip kendi üretimimizde kullanıyoruz vediğer şirketlere ihraç ediyoruz. Ferrero’nun ihtiyacı fındığın yüzde 80’ini Türkiye’den karşılıyoruz” dedi.