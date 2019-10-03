Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7133
  • 6,2688
  • 274.165
  • 103509
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti

İtalya’nın inşaat sektöründeki önemli firmalarından Mapei ile İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo’nun sahibi İtalyan iş adamı Giorgio Squinzi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören Squinzi, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Ülkede 2012-2016 yıllarında İtalya Sanayi Konfederasyonu’nun (Confindustria) başkanlığını yapan Squinzi, Türkiye’de de yatırımları ve tesisleri bulunan Mapei firmasının sahibi ve üst yöneticisi konumundaydı.

- FANATİK MİLAN TARAFTARI AMA TAKIMI FARKLI

Futbola ilgisiyle ve fanatik derecede Milan taraftarı olmasıyla bilinen Squinzi, Serie A’da son yıllarda performansıyla dikkati çeken Sassuolo kulübünün 2002’den bu yana sahibiydi.

Squinzi, yeşil-siyahlı kulübü satın aldığında, takım Serie C’de (3. lig) mücadele ediyordu. Sassuolo, her sene bir üst lige çıkma başarısını gösterdi. 2013 yılında Serie A’ya yükselen Sassuolo, genellikle orta sıralarda yer alan bir grafik çiziyor.

Giorgio Squinzi’nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Sassuolo Belediyesi’nin, cenaze gününde bir günlük yas ilan edeceği belirtildi.

Metrobüste tekme ve yumruklar konuştu! Akılalmaz anlar böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Panter Muslera, PSG’ye kafa tuttu

Panter Muslera, PSG’ye kafa tuttu

Wifi alerjisi sebebiyle bakır uyku tulumunda yatıyor

Wifi alerjisi sebebiyle bakır uyku tulumunda yatıyor

Suç örgütlerine silah temin eden çeteye operasyon

Suç örgütlerine silah temin eden çeteye operasyon

CHP-İP ittifakı dağılıyor: Son gelişmeler bardağı taşırdı

CHP-İP ittifakı dağılıyor: Son gelişmeler bardağı taşırdı

New York Times: Cemal Kaşıkçı’ya hala adalet borcu var

New York Times: Cemal Kaşıkçı’ya hala adalet borcu var

Çekmeköy'de sır olay: Görenler polise haber verdi

Çekmeköy'de sır olay: Görenler polise haber verdi

Evlilik teklifi alan kardeşini öyle bir yöntemle izledi ki...

Evlilik teklifi alan kardeşini öyle bir yöntemle izledi ki...
 

POPÜLER HABERLER

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA