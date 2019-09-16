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İtalyan lezzetlerine Türk domatesi 

Türkiye’nin kuru domates ihracatında ilk sıralarında yer alan İzmir’de kurutulan domatesler, başta Avrupa olmak üzere 85 ülkeye ihraç ediliyor.

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Her yıl nisan ayında ekimi yapılan ve temmuz ayında hasat edilen domatesler, beyaz örtü üzerinde kurumaya bırakılıyor. Müşterinin talebine göre tuzlanan veya kükürtlenen domatesler yaklaşık 1 hafta güneşlendikten sonra paketlenmek üzere tesislere gönderiliyor. Ağırlık olarak ihraç edilen ürünler, kavanoz veya paketler halinde başta Avrupa olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ediliyor.  Kilosu ortalama 3 avroya ihraç edilen kuru domatesler özellikle kahvaltı sofralarını süslerken bazen de sos, makarna ve pizzalara lezzet katıyor. 

12 AY BOYUNCA TÜKETİCİDE

Bergama ilçesinde faaliyet gösteren BGC Tarım ve Gıda Satış Pazarlama Sorumlu Gonca Arman, “Bu bir yaz domatesi ve mevsiminde yetişen ürünü 12 ay boyunca tüketiciye sunabiliyoruz. Dolayısıyla sadece ABD, Avrupa, Avustralya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde değil yavaş yavaş gelişmekte olan ülkeler de mutfağında da yer almaya başladı. Tabii buna ulaşılabilirlik ve fiyat da çok önemli bir faktör. Amacımız bu ürünü dünyada çok daha ülkeye ihraç edebilmek” dedi.

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