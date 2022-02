İtalyan markasından ''Türkiye'' kararı

AA 24 Şubat 2022 Perşembe 13:02 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:02

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Rapsel Türkiye Yönetici Ortağı ve Genel Müdürü Ayşen Uz, lüks tüketim sektörünün yükselişte olduğunu ve buna bağlı olarak Rapsel markasıyla büyüme hedeflerini sürdürdüklerini belirtti.

5 yıl önce Türkiye'nin, stratejik konumu gereği seçildiğini ve yakın bölgelere ihracat hedefiyle operasyon üssü planlamasıyla harekete geçtiklerini aktaran Uz, "Ancak zaman içerisinde gelişen pazar koşullarıyla ve sektörel büyümenin de sonucu olarak dünya operasyonu Türkiye'ye devredildi. Bunların yanı sıra ihracat kapasitemizdeki artış ile yıl sonuna kadar yüzde 100 büyüme öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "GAZİANTEP, ANTALYA VEYA ADANA İÇİN MAĞAZA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM ETMEKTE"

Ayşen Uz, şirketin 2021 yılı cirosuna ilişkin, cirolarının şu an için 40 milyon TL olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 5 sene içerisinde ise ciromuzu 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Her geçen gün büyüyen bir şirketiz. İhracat atağımızla hedefimize ulaşacağız. Türkiye'de ilk mağazamızı İstanbul'da 2016 yılında açtık. Bugün ülke çapında 7 mağazamız bulunuyor. 2022 yılında ise New York, Belgrad ve Viyana'da mağaza açma planlamalarımız var. Türkiye'de ise Gaziantep, Antalya veya Adana için mağaza görüşmelerimiz devam etmekte." değerlendirmesinde bulundu.

5 yıl içerisinde Türkiye'nin ekonomik açıdan pek çok sınav verdiğini aktaran Uz, şunları kaydetti:

"Bunun en büyük örneği pandemi süreci ve kısıtlamalar oldu. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Özellikle lüks tüketim sektörü ekonomik kriz veya dalgalanmalardan etkilenmedi. Araştırmalar da lüks tüketim sektörünün pandemi sürecinden yükselerek çıktığını gösteriyor. Biz de bu sonuçları kendi mobilya sektörümüzde gözlemledik. Büyüme öngörülerimizi sürdürerek mağaza sayımızdaki artış ve operasyonel genişleme hedeflerimizi büyüttük.

1970'lerde Milano'da ünlü tasarımcı Aldo Provini tarafında kurulan markamızın ürünleri halen New York Modern Sanatlar Müzesi, Milano Prada Müzesi, Philadelphia Sanat Müzesi ve Chicago Mimarlık ve Tasarım Müzelerinde obje olarak sergileniyor. Rapsel ürünleri, dünyanın ünlü pek çok isminin evini süsleyen bir marka. Bunlar arasında Hollywood yıldızları ve dünya siyasetinin en önemli isimleri yer alıyor."