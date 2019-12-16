İtalyan ve Güney Koreli şirketler yatırıma geliyor
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalyan şirketlerinin Türkiye’de yatırıma sıcak baktıklarını söyledi. G. Kore İstanbul Başkonsolosu Jessy Jeunju Yang ise “Türkiye’de terör veya politik sorun yok, Koreli şirketler yatırım yapmak istiyor” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
türkiye ekonomisi son dönemde gösterdiği performans ile yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bir çok ülkenin yatırım listesine giren Türkiye’ye yurtdışından ‘güven’ mesajları geliyor. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, yaklaşık 20 milyar dolar seviyesindeki Türkiye-İtalya ticaret hacminin iyi bir seviye olduğunu belirterek, “İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye-İtalya toplam ticaretinin 30 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için bize görev verdi. Biz de bu hedefi gerçekleştirmek için çalışıyoruz” dedi. Ayrıca Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Jeunju Yang da Türkiye’nin, Asya ve Avrupa arasında bir köprü olduğu için Kore’nin büyük şirketlerinin Türkiye’ye yatırım yapmak istediğini söyledi.
‘İŞBİRLİĞİ YAPALIM’
İtalyan şirketlerin Türkiye’ye ilgisinin arttığını söyleyen Gaiani, gelinen noktanın iyi olmasına karşın daha iyisinin de olabileceğini ve kendilerinin de bunun için çalıştığını ifade ederek, “Türk ekonomisi, son dönemde yaşadığı sıkıntılara çok iyi bir direnç gösterdi. Türkiye’nin gelecek yıl tekrar büyümeye geçmesi bekleniyor. Ben özellikle üçüncü ülkelerdeki iş birliği fırsatları ile ilgileniyorum. Türkiye’yi, aynı zamanda Orta Asya ve başka pazarlar için de bağlantı noktası olarak görüyoruz. İş birliği yaparak ticari ilişkilerimizde daha fazlasını gerçekleştirebilme potansiyelimiz var” dedi. 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşabilmek için çeşitli projeler üzerinde durduklarını söyleyen Gaiani, söz konusu hedefi gerçekleştirebilmek için makine parçaları yatırımlarına odaklanmaya devam edeceklerini aktararak, İtalya’nın, öncü olduğu kimyasal ve kozmetik sektöründe de Türkiye ile birlikte üretim yaparak 3. ülkelere ihracat gerçekleştirilebileceğini kaydetti.
THY’NİN KATKISI VAR
İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ise “Türkiye’de üretim yapan firmalar için Türk yetkililer büyük kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Türkiye’nin pazarlara ulaşmada merkez olması için büyük avantaj sunuyor. Türkiye’de üretim yapan fabrikalar sadece Türk pazarı için değil, daha büyük pazarlara da bu sayede erişim sağlayabiliyor” açıklaması yaptı.
‘Türkiye’de terör de politik sorun da yok’
Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Jeunju Yang ise Türkiye’nin, Asya ve Avrupa arasında bir köprü olduğunu belirterek “Kore’nin büyük şirketleri Türkiye’ye yatırım yapmak istiyor. Türkiye’de artık terör olayları yaşanmıyor ve politik olarak herhangi bir sorun bulunmuyor. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında bulunan bir köprü olduğu için Kore’nin büyük şirketleri Türkiye’ye yatırım yapmak istiyorlar. 2018 yılında karşılıklı ticaret hacmimiz 7,2 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 160 Koreli şirket, Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde eğitim alanında da iş birlikleri artacak. Önümüzdeki dönem daha güçlü ilişkiler geliştirilecektir” diye konuştu.
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