14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8136
  • 6,47
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İtalyan ve Güney Koreli şirketler yatırıma geliyor

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalyan şirketlerinin Türkiye’de yatırıma sıcak baktıklarını söyledi. G. Kore İstanbul Başkonsolosu Jessy Jeunju Yang ise “Türkiye’de terör veya politik sorun yok, Koreli şirketler yatırım yapmak istiyor” dedi. 

  • KAAN ZENGİNLİ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

türkiye ekonomisi son dönemde gösterdiği performans ile yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bir çok ülkenin yatırım listesine giren Türkiye’ye yurtdışından ‘güven’ mesajları geliyor. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, yaklaşık 20 milyar dolar seviyesindeki Türkiye-İtalya ticaret hacminin iyi bir seviye olduğunu belirterek, “İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye-İtalya toplam ticaretinin 30 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için bize görev verdi. Biz de bu hedefi gerçekleştirmek için çalışıyoruz” dedi. Ayrıca Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Jeunju Yang da Türkiye’nin, Asya ve Avrupa arasında bir köprü olduğu için Kore’nin büyük şirketlerinin Türkiye’ye yatırım yapmak istediğini söyledi. 

‘İŞBİRLİĞİ YAPALIM’ 

İtalyan şirketlerin Türkiye’ye ilgisinin arttığını söyleyen Gaiani, gelinen noktanın iyi olmasına karşın daha iyisinin de olabileceğini ve kendilerinin de bunun için çalıştığını ifade ederek, “Türk ekonomisi, son dönemde yaşadığı sıkıntılara çok iyi bir direnç gösterdi. Türkiye’nin gelecek yıl tekrar büyümeye geçmesi bekleniyor. Ben özellikle üçüncü ülkelerdeki iş birliği fırsatları ile ilgileniyorum. Türkiye’yi, aynı zamanda Orta Asya ve başka pazarlar için de bağlantı noktası olarak görüyoruz. İş birliği yaparak ticari ilişkilerimizde daha fazlasını gerçekleştirebilme potansiyelimiz var” dedi. 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşabilmek için çeşitli projeler üzerinde durduklarını söyleyen Gaiani, söz konusu hedefi gerçekleştirebilmek için makine parçaları yatırımlarına odaklanmaya devam edeceklerini aktararak, İtalya’nın, öncü olduğu kimyasal ve kozmetik sektöründe de Türkiye ile birlikte üretim yaparak 3. ülkelere ihracat gerçekleştirilebileceğini kaydetti.      

THY’NİN KATKISI VAR 

İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ise “Türkiye’de üretim yapan firmalar için Türk yetkililer büyük kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Türkiye’nin pazarlara ulaşmada merkez olması için büyük avantaj sunuyor. Türkiye’de üretim yapan fabrikalar sadece Türk pazarı için değil, daha büyük pazarlara da bu sayede erişim sağlayabiliyor” açıklaması yaptı.  

‘Türkiye’de terör de politik sorun da yok’

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Jeunju Yang ise Türkiye’nin, Asya ve Avrupa arasında bir köprü olduğunu belirterek “Kore’nin büyük şirketleri Türkiye’ye yatırım yapmak istiyor. Türkiye’de artık terör olayları yaşanmıyor ve politik olarak herhangi bir sorun bulunmuyor. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında bulunan bir köprü olduğu için Kore’nin büyük şirketleri Türkiye’ye yatırım yapmak istiyorlar. 2018 yılında karşılıklı ticaret hacmimiz 7,2 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 160 Koreli şirket, Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde eğitim alanında da iş birlikleri artacak.  Önümüzdeki dönem daha güçlü ilişkiler geliştirilecektir” diye konuştu. 

 

 

Bakan Soylu: Milletin Meclisi´nde devlete katil denilen bir dansla konu çözülecekse ...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladılar'

'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladılar'

Katar'dan 'Libya' açıklaması

Katar'dan 'Libya' açıklaması

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Hortum felaketinde kaybolmuştu... 326 gün sonra ize rastlandı

Hortum felaketinde kaybolmuştu... 326 gün sonra ize rastlandı

Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı

Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı

Balyozla şov yapmıştı! Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yılmaz tutuklandı

Balyozla şov yapmıştı! Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yılmaz tutuklandı

Dava tarihi belli oldu

Dava tarihi belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA