İtalyan ve Güney Koreli şirketler yatırıma geliyor

türkiye ekonomisi son dönemde gösterdiği performans ile yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bir çok ülkenin yatırım listesine giren Türkiye’ye yurtdışından ‘güven’ mesajları geliyor. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, yaklaşık 20 milyar dolar seviyesindeki Türkiye-İtalya ticaret hacminin iyi bir seviye olduğunu belirterek, “İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye-İtalya toplam ticaretinin 30 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için bize görev verdi. Biz de bu hedefi gerçekleştirmek için çalışıyoruz” dedi. Ayrıca Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Jeunju Yang da Türkiye’nin, Asya ve Avrupa arasında bir köprü olduğu için Kore’nin büyük şirketlerinin Türkiye’ye yatırım yapmak istediğini söyledi.

‘İŞBİRLİĞİ YAPALIM’

İtalyan şirketlerin Türkiye’ye ilgisinin arttığını söyleyen Gaiani, gelinen noktanın iyi olmasına karşın daha iyisinin de olabileceğini ve kendilerinin de bunun için çalıştığını ifade ederek, “Türk ekonomisi, son dönemde yaşadığı sıkıntılara çok iyi bir direnç gösterdi. Türkiye’nin gelecek yıl tekrar büyümeye geçmesi bekleniyor. Ben özellikle üçüncü ülkelerdeki iş birliği fırsatları ile ilgileniyorum. Türkiye’yi, aynı zamanda Orta Asya ve başka pazarlar için de bağlantı noktası olarak görüyoruz. İş birliği yaparak ticari ilişkilerimizde daha fazlasını gerçekleştirebilme potansiyelimiz var” dedi. 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşabilmek için çeşitli projeler üzerinde durduklarını söyleyen Gaiani, söz konusu hedefi gerçekleştirebilmek için makine parçaları yatırımlarına odaklanmaya devam edeceklerini aktararak, İtalya’nın, öncü olduğu kimyasal ve kozmetik sektöründe de Türkiye ile birlikte üretim yaparak 3. ülkelere ihracat gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

THY’NİN KATKISI VAR

İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ise “Türkiye’de üretim yapan firmalar için Türk yetkililer büyük kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Türkiye’nin pazarlara ulaşmada merkez olması için büyük avantaj sunuyor. Türkiye’de üretim yapan fabrikalar sadece Türk pazarı için değil, daha büyük pazarlara da bu sayede erişim sağlayabiliyor” açıklaması yaptı.