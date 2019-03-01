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İtalyanlar Türk fındığına savaş açtı

Türk fındığını karalamaya çalışan İtalyanlar, Avrupa Parlamentosu’na Türk fındığında kanserojen ‘aflatoksin’ maddesi bulunduğu iddiasıyla tasarı sundu. İtalyan fındığının desteklenmesi istenen tasarıya sektör temsilcileri, “Bu ahlaksız ve kabul edilemez bir durum. Dertleri fiyat kırmak” sözleriyle tepki gösterdi.

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Fındık üretiminde Türkiye’nin gölgesinde kalan İtalyanlar Türk tarımı ve fındığını baltalamak için harekete geçti. İtalyanlardan Avrupa Parlamentosu’na Türk fındığını hedef alan bir karar tasarısı sunuldu.
 
YeniŞafak'ın haberine göre;Tasarıda Türk fındığında kanserojen ‘aflatoksin’ maddesi bulunduğu iddia edilerek, AB ülkelerine ihracatının sınırlandırılması çağrısında bulunuldu. Aynı tasarıda, İtalyan fındık üreticilerinin Türkiye’ye karşı desteklenmesi istendi. Karadeniz bölgesinde on binlerce kişinin geçimini sağladığı fındık üzerinde oynanan oyuna bölgenin milletvekilleri sert tepki gösterdi.
 
BAYATLAMIŞ BİR TAKTİK
 
Dünyanın en kaliteli fındığının Karadeniz bölgesinde yetişen Türk fındığı olduğu için saldırılara maruz kaldığını
söyleyen AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, “Bu bayatlamış bir taktik. Karadeniz fındık üretiminde dünya lideri. Bunu tüm dünya kabul ediyor ve Avrupa’daki çikolata üreticileri bunu zaten biliyor. Bunu çok iyi bilenlerden bir tanesi de İtalya. Bir takım gerçek dışı iddialarla Türk fındığının değerini düşürmeye çalışıyorlar. Tarım Bakanlığı ve sektör temsilcileri ile gerekli tedbirleri almak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.
 
AMAÇ KARALAMAK
 
Aflatoksin maddesinin fındığın depolama koşullarıyla bağlantılı olup, Türk fındığında bulunmadığını belirten AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da, “Türkiye aflatoksin oluşumunu engelleyen yeterli hava depolarına sahiptir. İtalyanlar ve Avrupa Birliği’nin yeni bir oyunudur. Bu tasarı Türk fındığını karalamak için yapılmıştır” dedi

''Biz tökezlersek İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner''

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