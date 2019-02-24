İthal ara malına karşı yeni program

Kocaeli Sanayi Odası’nda istişare toplantısına katılan Varank “Gerçekleştireceğimiz en önemli yapısal reform, bu alanda atacağımız adımlar olacak” dedi. Varank “İthal ara malı bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan yararlanıp, üretimin ithal bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu yaraya merhem olmak istiyoruz. Ekonomik bağımsızlığımız için enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde ülkemizin üretim potansiyelini yukarılara taşımak için desteklerimizi uçtan uca ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız” dedi.

TEŞVİK EDECEĞİZ

Kamuda yerli malı alımıyla ilgili mevzuatı daha verimli hale getirmek için de çalıştıklarını anlatan Varank, şunları söyledi: “Kamuda yerli malı alımını daha güçlü teşvik edeceğiz. Ortada bir mevzuat var fakat maalesef aksayan yönler söz konusu. Daha sade ve verimli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Kamunun oluşturacağı ölçek, yurt içi üretimin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik edecek.”

“Siz işin hem arz hem de talep tarafındasınız” diyen Varank, hem yerli ürünü üreten hem de bu malı kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Varank “Yatırım ve üretim yapmak istiyorsanız, her zaman yanınızda olan bir kamu iradesi var. Tüm desteklerimiz, emrinize amade. Üretime yönelik desteklerimizin yanı sıra, Ar-Ge’yi de destekliyoruz. Ülkelerin rekabet gücü, yenilikçilikle artıyor. Ar-Ge’nin önemi de bu noktada ortaya çıkıyor. Planladığımız Bilişim Vadisi de Kocaeli’de. Birinci etap birinci kısmın inşaatlarını tamamladık” diye konuştu.