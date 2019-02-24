İthal ara malına karşı yeni program
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ithal ara malı bağımlılığını azaltmak amacıyla kısa zamanda ‘Yerlileştirme Ürün Programı’nı açıklayacaklarını bildirdi.
Kocaeli Sanayi Odası’nda istişare toplantısına katılan Varank “Gerçekleştireceğimiz en önemli yapısal reform, bu alanda atacağımız adımlar olacak” dedi. Varank “İthal ara malı bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan yararlanıp, üretimin ithal bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu yaraya merhem olmak istiyoruz. Ekonomik bağımsızlığımız için enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde ülkemizin üretim potansiyelini yukarılara taşımak için desteklerimizi uçtan uca ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız” dedi.
TEŞVİK EDECEĞİZ
Kamuda yerli malı alımıyla ilgili mevzuatı daha verimli hale getirmek için de çalıştıklarını anlatan Varank, şunları söyledi: “Kamuda yerli malı alımını daha güçlü teşvik edeceğiz. Ortada bir mevzuat var fakat maalesef aksayan yönler söz konusu. Daha sade ve verimli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Kamunun oluşturacağı ölçek, yurt içi üretimin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik edecek.”
“Siz işin hem arz hem de talep tarafındasınız” diyen Varank, hem yerli ürünü üreten hem de bu malı kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Varank “Yatırım ve üretim yapmak istiyorsanız, her zaman yanınızda olan bir kamu iradesi var. Tüm desteklerimiz, emrinize amade. Üretime yönelik desteklerimizin yanı sıra, Ar-Ge’yi de destekliyoruz. Ülkelerin rekabet gücü, yenilikçilikle artıyor. Ar-Ge’nin önemi de bu noktada ortaya çıkıyor. Planladığımız Bilişim Vadisi de Kocaeli’de. Birinci etap birinci kısmın inşaatlarını tamamladık” diye konuştu.
Dalgalanmayı bertaraf ettik
Bakan Varank, sanayinin üzerindeki yükleri azaltmak, yatırımları teşvik etmek ve teknolojiyi yönlendirir bir seviyeye gelmenin temel hedefleri olduğunun altını çizerek, “Sanayicilerimizin her zaman yanı başında olduk. En büyük görevimiz; sorunlarınızı çözmek ve fikirlerinizi hayata geçirmede size yardımcı olmak. İş gücünüzü sahiplenerek faaliyetlerinize daha güçlü devam etmeniz birincil önceliğimiz. Bakın, ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik” dedi.
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