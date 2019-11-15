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İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye için en kötü senaryo geride kalmıştır

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ağustos 2018'den itibaren yaşanan 'ekonomik' saldırıdan bu yana 15 ayın geride kaldığını belirterek, 'Bu 15 ayda ekonomi yeniden dengelenmeye başladı ve daha da önemlisi, yeniden dengelenme süreci ekonomide bir 'ani duruş'a yol açmadan sağlandı.' ifadesini kullandı.

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Avdagiç, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cari dengede 57 milyar dolar açıktan 5 milyar dolar fazlaya geçildiğini kaydeden Avdagiç, "Şirketlerin döviz risklerinde sağlıklı bir gerileme sağlandı. Banka dışı şirketler kesiminin döviz açık pozisyonu 40 milyar dolara yakın azalarak, 184 milyar dolara geriledi. Bunlar yapılırken 10 milyar dolar uzun döviz pozisyonu korundu." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, faizlerin 10 puan aşağıya çekildiğini, enflasyonun, yükseldiği yüzde 25 tepe noktasından 8,5’lere gerilediğini ve döviz cephesinde de istikrarlı bir seyre gelindiğini anımsattı.

Ağustos 2018'den itibaren yaşanan "ekonomik" saldırıdan bu yana 15 ayın geride kaldığını anımsatan Avdagiç, "Bu 15 ayda ekonomi yeniden dengelenmeye başladı ve daha da önemlisi, yeniden dengelenme süreci ekonomide bir 'ani duruş'a yol açmadan sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

- "2020'DE 2018'İN PERFORMANSINI DA AŞACAK BİR BÜYÜMEYİ GÖRECEĞİZ"

Türkiye ekonomisinin bir toparlanma içinde olduğunu belirten Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"Yönümüz kesinlikle yukarı doğrudur. Altını çizerek bir daha vurgulamak isterim; Türkiye için en kötü senaryo geride kalmıştır. Yeni Ekonomi Programı tahminlerine göre, ekonomik büyümenin 2018 yılındaki yüzde 2,8 seviyesinden 2019 yılında yüzde 0,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. 2020'de ise 2018'in performansını da aşacak bir büyümeyi göreceğiz."

Başkan Avdagiç ayrıca dün gerçekleşen İTO Meclisi kasım ayı toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu misafir etmekten onur duyduklarını dile getirdi.

Dünyanın gözü bu zirvede!Tarihi görüşme öncesi ilk açıklama!

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