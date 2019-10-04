2023 Turizm Strateji'yle ilgili çarpıcı yorum: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılabilir

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Türkiye Otelciler Federasyon (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2023 Turizm Stratejisi hakkında konuştu. Şekib Avdagiç, strateji paketini “Atılan adımlarla birlikte İstanbul’u ve Türkiye’yi dünyanın bir numaralı destinasyonu haline getireceğiz.” şeklinde yorumladı. Türkiye’nin turizm gelirinin yıl sonuna kadar 35 milyar doları aşacağını öngören Osman Ayık ise “Hedefin gerçekleşeceğini umuyoruz.” dedi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve Türkiye Otelciler Federasyon Başkanı Osman Ayık, Türkiye’nin turizmdeki 2023 vizyon paketini değerlendirdi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR VE GELİR ODAKLI BÜYÜME MODELİ”

“2023 Turizm Stratejisi”nin Türk turizmini sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline taşıyacağını ifade eden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Özellikle tanıtıma ayrılan ciddi bütçeler, Türkiye’yi daha fazla ziyaretçi çekmede yukarıya taşıyacaktır. Bu yüzden 2023 yılı için hedeflenen 75 milyon turist sayısının aşılacağını düşünüyorum.” diye konuştu.