İTO, ihracatçıyı 38 fuara taşıyacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin ekonomisinin fuarlarla büyüdüğünü belirterek “Rotamız, ihracattır. Biz, İstanbul Ticaret Odası olarak, 428 bin müteşebbis üyemizden aldığımız güçle 2019’u, ‘Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı’ ilan ediyoruz” dedi. Avdagiç, ilk kez ihracat yapan ya da iki yıl arka arkaya ihracat yapmamış, özellikle imalatçı ihracatçı firmaların elini daha sıkı tutacaklarını söyledi. Reel sektör olarak ekonomiyi ‘cari fazladan vazgeçmeden’ büyütmek için çalışacaklarını kaydeden Avdagiç, “İstanbul Ticaret Odası olarak, 2019 yılında ülkemizi, üretim gücüyle çekici hale getirecek çalışmaların içinde olacağız. Cari fazlanın kaynağı, ancak katma değerli üretimden gelen zenginlik olursa anlamlı olur. Ekonomimizin hava durumunu gösteren tek barometrenin dolar kuru olmasını, ancak bu şekilde önleyebiliriz” dedi.

900 FİRMA GELECEK

KOBİ’lerin ihracatçı olmalarının önemine dikkati çeken Avdagiç, “Küçük-büyük her üyemizin ihracat yapması, yapabiliyor olması en büyük hedefimizdir. Küçük girişimcilerimizin ilk kez e-ihracatla yapacağı bir satış, 20 dolarlık bile olsa, o firma için küçük ama biriktiğinde Türkiye için büyük bir adım olacaktır. Gelecek yıl, üyelerimizi Ocak ayından Aralık ayına kadar tam 38 fuara, 900 firmamız ve 17 bin metrekarelik alanla katılıp Türk ürünlerini teşhir edeceğiz. Böylece B2B görüşmeler, standlar ve sektörel heyet programları ile ihracatımıza değer katacağız, yukarılara taşıyacağız,. Üyelerimizi 2019’da, Ocak ayından Aralık ayına kadar 8 ülkede tam 38 fuara taşıyacağız. 900 firmamızın katılacağı bu fuarlarda, 17 bin metrekarelik alanda Türk ürünlerini teşhir edeceğiz. Böylece B2B görüşmeler, standlar ve sektörel heyet programları ile ihracatımıza değer katacağız, ihracat rakamlarımızı yukarılara taşıyacağız” dedi.