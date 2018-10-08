İTÜ raporuna göre sabit saat uygulamasıyla 1 milyar TL tasarruf sağlandı

Türkiye gün ışığından azami derecede faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla tüm yıl boyunca sabit saat uygulaması olarak bilinen, sürekli yaz saati uygulamasına 2016’da geçti. İTÜ Birinci Uygulama Dönem Raporuna göre, elektrik tüketiminde toplam tasarruf değeri 1.3 milyar kilovatsaat olarak hesaplandı. Elde edilen bu değerin ekonomik karşılığı tek zamanlı tarifeler için yaklaşık 803 milyon lira, üç zamanlı tarifeler için ise 1 milyar lira olarak belirlendi.

YATIRIMA GEREK KALMADI

Yıl boyunca yaz saati uygulamasıyla mesai saatleri içinde Türkiye kişi başı ağırlıklı ortalama 64 saat 24 dakika daha fazla aydınlıktan yararlandı. Elektrik tasarrufu sağlanmasıyla şebeke iletim sistemi için 2 bin megavatlık yatırım ihtiyacını ortadan kalktı.

KARAR ÖRNEK OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye’nin yaz saati uygulamasıyla enerjisini daha verimli kullanacağını kaydederek, “Aldığımız bu karar AB ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülkeye örnek olmuştur. Bu durum aldığımız kararın doğruluğunu da tekrar göstermiştir. Sürecin sosyal, ekonomik ve psikolojik taraflarını düşündüğümüzde Türkiye’nin son iki yılda katettiği mesafe bizler için önemli bir tecrübe oldu” dedi.

(Akşam)