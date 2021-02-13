AA 13 Şubat 2021 Cumartesi 08:46 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 08:46

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'u ziyaret eden Zerec, iki ülkenin ortak geçmiş tarihi süreçleri, sanayi ve ticaret ile karşılıklı yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret eden İvana Zerec, Sakarya'ya ilk kez geldiğini, şehri bahar aylarında da gelip ziyaret etmek ve tüm güzelliklerini görmek istediğini dile getirdi.

İki yıldır İstanbul Başkonsolosluğu görevini yürüttüğünü anlatan İvana Zerec, şöyle konuştu:

"Hırvatistan'ın ilk kadın başkonsolosuyum. Pandemi nedeniyle daha önce gelememiştim ancak pandemi sonrası sık sık bir araya gelip Hırvatistan ve Türkiye arasındaki iş birliklerini ilerletmek istiyorum. İki ülke arasında birçok iş birliği ve anlaşma var, bunlara yenilerini eklemek istiyorum. Hırvatistan'da birçok Türk yatırımcı var ve onlara çok değer veriyoruz. Yalnızca büyük yatırımcıları değil Kobi'leri de davet edip oradaki iş olanaklarını görmelerini istiyoruz. Normalde diplomatlar iş olanakları ve ticaretle ilgilenmez ancak benim özel ilgi alanımda ülkeme iş olanakları sağlamak var. Sadece iş ve ticaret değil eğitim alanında da iş birliklerine hazırız. Sakarya'da güçlü bir eğitim altyapısı var. Bu konuda kapsamlı bir iş birliği gerçekleştirebiliriz."

Ekrem Yüce de kentin tarihi, coğrafyası, ekonomisi, turizmi, eğitimi, tarım alanları ve ürettikleri projeler hakkında Zerec'e bilgi verdi.

Yüce, ziyaret sonrası Başkonsolos Zerec'e günün anısına hediyeler takdim etti ve Sakarya'da üretimine başlanan 3 bin yıllık tarihi Yağcıbedir Halısı hakkında bilgi paylaştı.