İyi bir başlangıç yaptık

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı’na ilişkin, “Önümüzdeki günlerde bu güzel testler, seferlerimizin sayısı ve kalitesi de böyle gitmeye devam ederse bir süre sonra arzu ettiğimiz ve özlediğimiz full kapasiteye de geçeceğiz. Şu anda bu başlangıç, bizim için iyi bir başlangıç. Memnunuz ve mutluyuz” dedi. THY Teknik AŞ ile Özçelik-İş Sendikası arasında 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza töreni, THY’nin Yeşilköy’deki genel müdürlük binasında yapıldı. Çalışanların ücretlerinde ve sosyal yardım ödemelerinde artış sağlayan sözleşmenin imza törenine Aycı’nın yanı sıra Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman ile bazı davetliler katıldı.

HERKES ÇOK MUTLU

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, burada yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesinin ilmek ilmek dokunarak, bugünlere geldiğini söyledi. Türkiye’nin endüstri hayatına örnek teşkil edecek bir ortak çalışma ve pazarlık süreci yaşandığını ifade eden Aycı, yönetimde ana düsturlarının ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ olduğunu vurguladı.İlker Aycı, İstanbul Havalimanı’nın mükemmel şekilde inşa edildiğini gördüklerini belirterek “Allah nazar değdirmesin ama tüm denemelerinde ve testlerde, yapılan tüm seferlerde de bunu görüyoruz. Arka tarafta yapılan deneme testleri, uçuşların haricinde kalan kısmıyla bir tarafıyla devam ediyor. Oralarda da çalışmalarımız iyi gidiyor. Yolcularımızı mutlu görüyoruz. Çalışanlarımızı mutlu görüyoruz. Gerek pilotlarımız, gerekse kabin memurlarımız, gerek teknisyenlerimiz, yer hizmetlerinde çalışan arkadaşlarım, kardeşlerim, herkes büyük bir gayretle bu muhteşem mekanda görev yapıyor” dedi.

“2 AYLIK SÜREÇ VAR” Aycı, İstanbul Havalimanı’na ilişkin gerekli planlamaların yapıldığını kaydederek, şunları söyledi: “Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla bu anlamda bir koordinasyon içindeyiz. Şu anda bu seferler çerçevesinde başlamak kafi görülüyor. Şöyle bir ay geçsin. İki aylık bu anlamıyla bir deneme sürecimiz var. Şunu bir gerçekleştirelim, ondan sonra daha net olarak bunları bir daha konuşuruz ama gidişat planlama doğrultusunda gayet iyi. O gün geldiğinde açıklayacağım.”

İŞÇİYE 5 BİN TL EK ÖDEME