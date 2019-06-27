İyi haber geldi: Emekli maaşlarına intibak ayarı

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde.

DÜŞMEYECEK, ARTACAK

Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı 1.389 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 1.020 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.

YANLIŞ HESAPLANAN AYLIKLARA DÜZELTME

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.

‘Aylık bağlama oranları eşitlenmeli’

Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i göstermiş, kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis’e teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasaların yeniden düzenlenmesine yönelik teklifin kabul edilmesi halinde, maaş bağlanırken oluşan ve yüzde 40’a varan kaybın önüne geçilecek.

(Güneş)