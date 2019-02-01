İyileşme belirginleşti
Türkiye ekonomisi yeni yıla güçlü girdi. Dış ticaret açığı son 10 yılın dibini görerek yüzde 28 azalışla 55 milyar dolara geriledi. Dolar kuru 5.16 TL ile son 2 ayın en düşük seviyesine indi. Turizmde ziyaretçi rekoru kırılırken, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi de artmaya başladı.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye ekonomisi geçen yılın haziran ayı itibariyle başlatılan dış kaynaklı ekonomik operasyondan hızlı çıkmayı başardı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nın hatasız işlemsiyle ekonomiden olumlu sinyaller gelmeye başlandı. İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırılırken, dış ticaret açığı ise son 10 yılın dip seviyesine geldi. Temmuz ayında 7.20’leri gören dolar kuru ise büyük kan kaybederek 5.16 seviyesini gördü. Hükümetin açıkladı kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve esnafa verilecek olan 22 milyar TL’lik kredi imkanı, vatandaşın rahatlamasına neden oldu. Ekonomistler Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon tahminini yüzde 14.6’ya çekmesini ekonomide toparlanma sinyali olarak değerlendirdi. Öte yandan Avrupalı yatırımcılar tüm bu olumlu gelişmelere kayıtsız kalmadı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa’dan Türkiye’ye yatırım yapmak isteyenlerin sayısında ciddi artış olduğunu söyledi.
SON 10 YILIN DİBİNE İNDİ
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılında ihracat yüzde 7.0 artışla 168 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 4.6 düşüşle 223 milyar dolara geriledi. Buna göre, dış ticaret açığı 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 28.4 düşüşle, 76.8 milyar dolardan, 55 milyar dolara geriledi. Bu rakam son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 60 iken, 2018 Aralık ayında yüzde 83.8’e yükseldi. Dış ticaret açığındaki düşüşü, altın ithalatındaki normalleşme desteklerken, enerji kalemindeki gelişmeler önemini sürdürdü.
DOLAR ERİDİ
ABD Merkez Bankası Fed, önceki günkü toplantısında, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığında sabit tutarken, karar metninde, politika faizini sabit tutma kararının oy birliği ile alındığı ve bankanın faiz artırımlarında ‘sabırlı’ olacağı kaydedildi. Bu güvercin tavır, doları TL karşısında son 2 ayın en düşük seviyesine getirdi. Dolar günü 5.16 seviyesinde kapattı. Euro ise 6 TL’nin altında işlem gördü. Dolar ocak ayı başında 5.50 civarını görmüştü. 2 ay sonra ilk kez 5.20 seviyesinin altını test etti.
TURİZMDEN 29.5 MİLYAR $ GELDİ
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artışla 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592’ye ulaştı. Açıklanan verilere göre, turizm geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 12.3 artış göstererek 29 milyar 512 milyon dolara yükseldi. 2018 yılında kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar olarak gerçekleşti. Turizm gelirinin yüzde 81.8’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18.2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
RUSLAR İLK SIRADA
Bakanlığın verilerine göre, Türkiye’ye en çok ziyaretçi, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 26,49 artışla ve 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu’ndan geldi. Bu ülkeyi yüzde 25,88 artış ve 4 milyon 512 bin 360 ziyaretçi ile Almanya, yüzde 28,82 artış ve 2 milyon 386 bin 855 ziyaretçi ile Bulgaristan izledi. Bulgaristan’ı İngiltere ve Gürcistan takip etti.
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