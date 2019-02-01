İyileşme belirginleşti

Türkiye ekonomisi geçen yılın haziran ayı itibariyle başlatılan dış kaynaklı ekonomik operasyondan hızlı çıkmayı başardı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nın hatasız işlemsiyle ekonomiden olumlu sinyaller gelmeye başlandı. İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırılırken, dış ticaret açığı ise son 10 yılın dip seviyesine geldi. Temmuz ayında 7.20’leri gören dolar kuru ise büyük kan kaybederek 5.16 seviyesini gördü. Hükümetin açıkladı kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve esnafa verilecek olan 22 milyar TL’lik kredi imkanı, vatandaşın rahatlamasına neden oldu. Ekonomistler Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon tahminini yüzde 14.6’ya çekmesini ekonomide toparlanma sinyali olarak değerlendirdi. Öte yandan Avrupalı yatırımcılar tüm bu olumlu gelişmelere kayıtsız kalmadı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa’dan Türkiye’ye yatırım yapmak isteyenlerin sayısında ciddi artış olduğunu söyledi.

SON 10 YILIN DİBİNE İNDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılında ihracat yüzde 7.0 artışla 168 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 4.6 düşüşle 223 milyar dolara geriledi. Buna göre, dış ticaret açığı 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 28.4 düşüşle, 76.8 milyar dolardan, 55 milyar dolara geriledi. Bu rakam son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 60 iken, 2018 Aralık ayında yüzde 83.8’e yükseldi. Dış ticaret açığındaki düşüşü, altın ithalatındaki normalleşme desteklerken, enerji kalemindeki gelişmeler önemini sürdürdü.