İZBAN’da 7 ay sonra uzlaşma

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında işletilen İZBAN’da, geçen temmuz ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 7 ay boyunca devam etmiş, uzlaşma sağlanamaması üzerine, Türk-İş’e bağlı Demiyol-İş Sendikası İzmir Şubesi’ne üye 343 personel, 10 Aralık 2018’de greve başlamıştı. Bu süreçte trenler sefere çıkmadı, işveren, grevin başladığı ilk hafta, yolcu yoğunluğunun yaşandığı 06.00-11.00 ile 16.00-22.00 saatleri arasında, grev dışında kalan personelden emekli makinistler ile tren seferlerini sürdürdü.

YÜZDE 26 ZAMDA ANLAŞMA

Sendikanın, ‘grev kırıcılığı’ ile suçladığı ve işverene karşı açtığı davada, Karşıyaka 1’inci İş Mahkemesi, seferlerin durdurulmasına karar verdi. Grev devam ederken, 8 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı ve grev 2 ay süresince ertelendi. Grevin ertelenmesinin ardından, İZBAN personeli yeniden seferlere başladı. Bu sırada, işveren ile sendika arasında da görüşmeler devam etti. İZBAN yönetimi, 27 Aralık’ta işçilere teklif ettiği yüzde 26’lık teklif kabul görmeyince, o dönemde bu teklifini geri çekti. Grevin ertelenmesinin ardından, işveren geri çektiği yüzde 26’lık teklifi bir kez daha masaya koydu. Sendika, yüzde 26’lık teklifi kabul etti.