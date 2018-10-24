İzinsiz reklam mesajlarına 15 bin liradan bir milyon liraya kadar idari para cezası geliyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na reklam içerikli, elektronik postalar ve cep telefonlarına iletilen mesajlara ilişkin çok sayıda ihbar ve şikayet yapıldı.Bunun üzerine inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, izinsiz reklam içerikli mesaj gönderenler hakkında kanundan kaynaklı hakkını kullanarak, yaptırım uygulanmasına hükmetti.

İŞLEM BAŞLATILACAK

Kurul “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, kişilerin rızalarını almadan reklam içerikli arama yapanların, SMS gönderenlerin, elektronik posta yönlendirenlerin bu faaliyetlerini derhal durdurmalarına yönelik 'ilke kararı' aldı. 'İlke kararı' kapsamında, reklam içerikli mesaj gönderimine ve çağrılara son vermeyenlere ilişkin kanun hükümleri çerçevesinde gerekli idari işlem başlatılacak.

ÜST LİMİT 1 MİLYON LİRA

Buna göre izinsiz olarak reklam içerikli SMS, elektronik posta gönderenlere, arama yapanlara 15 bin liradan bir milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. Öte yandan, reklam bildirimlerinin yönlendirildiği telefon numarası ve elektronik posta adreslerinin hukuka aykırı elde edilmesi halinde, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili hükümleri çerçevesinde gerekli hukuki işlemlerin başlatılması amacıyla cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. Karar, önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak.

(Güneş)