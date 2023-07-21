İzmir Büyükşehir'den arabalı vapurların ücretlerine zam!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) oy birliği ile alınan kararla İZDENİZ bünyesindeki arabalı vapurların ücret tarifesini güncelledi. 22 Temmuz Cumartesi günü yürürlüğe girecek yeni ücret tarifesiyle; motosiklet biniş ücreti 20 TL'den 30 TL'ye, otomobil biniş ücreti 65 TL'den 80 TL'ye, minibüs-kamyonet-midibüs biniş ücreti 150 TL'den 185 TL'ye, otobüs-kamyon biniş ücreti 280 TL'den 400 TL'ye, TIR biniş ücreti ise 520 TL'den 700 TL'ye yükseltildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki artışın arkasına sığınılarak, yeni tarifedeki zam oranının ortalama yüzde 34'te tutulduğu, en çok biniş yapan binek otomobillerin geçiş ücretinin ise yüzde 23 artırıldığı bildirildi.